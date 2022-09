Om de twee dagen wordt een natuurbeschermer vermoord: ‘Daders zelden opgespoord’

Sinds 2012 zijn ruim 1700 activisten vermoord in hun strijd om land, bos en water te beschermen tegen illegale houtkap, mijnbouw of industriële landbouw. Het afgelopen decennium is meer dan de helft van de moorden gepleegd in Brazilië, Colombia en op de Filipijnen, blijkt uit het rapport van Global Witness.

‘Deze moorden vinden nog steeds plaats in de context van een breder scala aan bedreigingen tegen verdedigers van de natuur’, schrijft de organisatie in het rapport. ‘De slachtoffers zijn het mikpunt van acties van de overheid, het bedrijfsleven en andere groepen, die naar geweld, intimidatie, laster en criminalisering grijpen om hun doelstellingen te bereiken.’

Vorig jaar zijn tweehonderd natuurbeschermers vermoord, van wie driekwart in Latijns-Amerika. Mexico spande de kroon met 54 moorden, gevolgd door Colombia (33), Brazilië (26), de Filipijnen (19) en Nicaragua (15).

Grondstoffen

Vooral inheemse gemeenschappen zijn het slachtoffer, namelijk bijna 40 procent van de moorden. ,,Wereldwijd zijn steeds meer grondstoffen nodig”, zegt Elske Swets van natuurorganisatie UICN NL. ,,Die worden niet op een duurzame manier gewonnen, zoals in de mijnbouw. Met name de gebieden waar inheemse gemeenschappen wonen, zijn rijk aan grondstoffen en biodiversiteit. Die worden daardoor het hardst getroffen.’'

Volledig scherm Een parkwachter van het Virunga-reservaat in Congo, waar de dieren bedreigd worden door stropers. De afgelopen jaren zijn meerdere parkwachters doodgeschoten. © AP

In veel gevallen gaat het om een conflict over grond waarop bedrijven of overheden houtkap of mijnbouw met geweld willen doordrukken. Maar ook criminele bendes en stropers maken zich schuldig. Zo werden in de Democratische Republiek Congo acht parkwachters van het Virunga-natuurreservaat doodgeschoten.

De belangen zijn vaak groot. Zo blijkt uit het onderzoek van Global Witness dat bij 40 procent van de moorden op natuurbeschermers in Mexico de lokale autoriteiten betrokken waren. Slechts in twee gevallen van de tientallen moorden verscheen een verdachte voor de rechter. Swets: ,,Vaak gaat het om paramilitaire groepen, leger, politie, particuliere beveiligers of mensen die banden hebben met de overheid. Daders worden zelden opgespoord of veroordeeld.’'

Geëxecuteerd

Tien jaar geleden werd Willem Geertman op de Filipijnen vermoord. Geertman woonde al meer dan veertig jaar in het land en hielp boeren, stammen en milieugroepen in hun strijd tegen de machtige mijnbouwindustrie. De toen 67-jarige Nederlander werd op klaarlichte dag doodgeschoten bij zijn kantoor in de stad Angeles, nadat hij gedwongen was te knielen. ,,Hij is geëxecuteerd omdat hij op rijke, lange tenen heeft getrapt”, zei zijn broer Herman vijf jaar geleden tegen deze site.

Volledig scherm Begin juli 2012 werd de Nederlandse milieuactivist Willem Geertman op de Filipijnen vermoord.

De Filipijnse autoriteiten bestempelden het lange tijd als een ‘roofmoord’, omdat de daders er vandoor gingen met duizenden euro’s die Geertman kort daarvoor had opgenomen bij de bank. Maar nabestaanden en natuurorganisaties spreken van een ‘politieke moord’. Uiteindelijk is een van moordenaars veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De twee andere daders zijn nooit gevonden.

Andere belangen

,,Ik kan daar nog mee leven”, zegt Herman Geertman nu. ,,Wat ik verschrikkelijker vind is dat we van de Nederlandse regering geen enkele hulp hebben gehad. Waarschijnlijk spelen er andere belangen. Mijn broer is dood, maar het mag nooit gewoon gevonden worden dat mensen die hun leven wagen voor de natuur worden doodgeschoten.’’

De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk veel hoger. ,,Veel moorden worden niet geregistreerd”, zegt Swets. ,,En naast de moorden zijn er ook andere vervelende incidenten rond natuurbeschermers, zoals bedreigingen.”

Quote Wat ik verschrik­ke­lij­ker vind is dat we van de Nederland­se regering geen enkele hulp hebben gehad Herman Geertman, broer van vermoorde Willem (67)

Volgens Global Witness liggen de werkelijke cijfers nog hoger en wordt het gevaar voor natuurbeschermers alleen maar groter. ‘Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne probeert de wereld de exploitatie van fossiele brandstoffen op vele locaties op te voeren’, stellen de onderzoekers. ‘Daardoor dreigen nog meer conflictsituaties met milieuactivisten te zullen ontstaan.’

IUCN NL werkt aan een registratiesysteem, veiligheidstrainingen en het documenteren van bewijzen in strafzaken. Ook heeft de organisatie een noodfonds, zodat natuurbeschermers acuut in veiligheid gebracht kunnen worden en juridische bijstand kunnen krijgen.