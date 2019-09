Oma (83) verslaafd aan datingapp Tinder: ‘Seks met vijftig jongemannen in acht maanden tijd’

videoDe 83-jarige Hattie Retroage uit New York is na haar echtscheiding niet bij de pakken neer gaan zitten. De krasse dame besloot na een huwelijk van 25 jaar, waarin ze naar eigen zeggen een uitstekend seksleven had, de datingapp Tinder op haar mobiele telefoon te zetten om haar kansen op de relatiemarkt te verkennen. En dat heeft ze geweten. In acht maanden tijd had ze afspraakjes met maar liefst vijftig, veel jongere, mannen. ,,En ik dook met allemaal de koffer in.”

De uiterst viriele Retroage (waarschijnlijk een gefingeerde achternaam, red.) ging niet alleen daten omdat ze dat een leuke activiteit vindt, maar ook om te checken of het klopt dat veel jongemannen al dan niet stiekem op veel oudere, ervaren en intelligente vrouwen vallen. Dat laatste klopt volgens haar voor de volle honderd procent, vertelt ze glunderend in een videootje van Barcroft TV waarin haar opvallende levensstijl wordt betiteld met de woorden ‘extreme liefde’. Zelf vindt de Amerikaanse dat er niks bijzonders is aan haar voortdurende zoektocht naar intimiteit en meer. ,,Na mijn scheiding miste ik dat vreselijk.”

Nadat zij en haar man vorig jaar uit elkaar gingen, besloot Retroage in eerste instantie een ‘ouderwetse datingadvertentie’ in een plaatselijke krant te zetten. Het duurde niet lang voordat de aanbiedingen binnenstroomden. ,,Ik werd overspoeld met reacties. Vervolgens besloot ik er een paar op auditie te laten komen om te ontdekken wat voor vlees ik in de kuip zou krijgen.”

Het waren, zo benadrukt de New Yorkse, vooral jongere kerels die het weleens met haar wilden proberen. ,,Prima toch? Ze willen me overigens alleen voor een paar afspraakjes en natuurlijk een potje goede seks. Mijn dates willen godzijdank geen permanent onderdeel van mijn leven worden. En, heel eerlijk gezegd, zit ik daar ook totaal niet op te wachten. Veel te vermoeiend.”

Cougar

Retroage, die van krantenadvertenties overstapte naar digitaal daten via apps als Tinder, heeft er geen enkel probleem mee dat de wereld haar een niet te temmen ‘cougar’ noemt: een economisch onafhankelijke vrouw die (seksuele) relaties met veel jongere mannen ambieert. ,,Ik ben geen seksueel roofdier dat voortdurend op jacht is. De werkelijkheid is dat ik nooit een man benader. Ze komen altijd naar mij toe.”

De moeder van twee kinderen is bijna dagelijks ‘lekker aan het swipen’ op Tinder waar in haar korte biografie staat dat ze ‘een fascinerende oudere beauty’ is. En ook: ‘ik zoek een jongere vriend voor avontuur en passie die eerlijk is en geen voorstander is van Donald Trump’. De jongste vriend waarmee ze de afgelopen tijd het bed deelde was 19 jaar. ,,Maar hij zag er iets ouder uit.” Momenteel heeft ze een affaire met ene Shaun die 50 jaar jonger is dan zij.

Dat haar nog prille romance op termijn misloopt, vindt Retroage niet erg. ,,Ik ben alleen maar dankbaar dat ik op mijn hoge leeftijd nog zoveel aandacht en geliefden kan krijgen als ik wil. Mijn levensdoel is het heersende beeld in de samenleving, dat ‘vervallen’ senioren niet meer meetellen, te veranderen in iets positievers.’’ Dat haar dates vooral om seks draaien, is voor de vrouw, die houdt van sieraden en sexy jurkjes, geen probleem. ,,De heerlijke oppervlakkigheid daarvan is meer dan voldoende voor mij.”