Omgekomen Haagse Gitta (27) in Melbourne geëerd met herdenkingsrit

Na de aanrijding reed de dader door. De Australische politie arresteerde daags na Gitta's overlijden een 26-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. De auto waarin hij reed en het dodelijke ongeval veroorzaakte bleek te zijn gestolen tijdens een gewapende overval. Michael Panayides wordt gevaarlijk rijgedrag en het doorrijden na een ongeluk ten laste gelegd. Op de plaats waar Steenhouwer stierf is een gedenkplek ingericht.



Vanochtend kwamen ruim 150 fietsers samen voor een door de Australische Fietsalliantie georganiseerde herdenkingstocht. De rit, die langs de onheilsplek in Chapel Street voerde, werd evenwel niet alleen voor de Nederlandse gehouden. De fietsers willen meer aandacht voor hun veiligheid. ,,Het is een herdenkingsrit voor alle fietsers die op onze wegen zijn omgekomen'', zegt Edward Shore van de fietsersbond tegen persbureau AAP. ,,We zijn allemaal kwetsbaar.''



Burgemeester Steve Stefanopoulos, van het stadsdeel Stonnington, spraks bij aanvang van de tocht de fietsers toe en zei dat hij van plan is om parkeerplekken langs de drukke stadsroute te verruilen voor een separaat fietspad. ,,Voertuigen kunnen wel in een zijstraat staan'', sprak de burgervader. ,,Jullie zijn belangrijker, net als voetgangers''. Andere lokale politici willen een verkeerswet die een minimale passeerafstand voorschrijft.