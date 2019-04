Omstreden oprichter WikiLeaks bracht bijna 7 jaar door in ambassade

VIDEO Julian Assange gearres­teerd door politie Londen

12:53 Ecuador heeft het diplomatiek asiel van Julian Assange ingetrokken. De politie in Londen heeft de Australische WikiLeaks-activist kort daarna gearresteerd. Volgens WikiLeaks zelf is Assange in de ambassade aangehouden door agenten. De politie bevestigt de aanhouding omdat de man zich ‘niet over wilde geven aan de rechtbank’.