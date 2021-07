Omstreden Poolse wet voor teruggave geroofde eigendommen stap dichterbij

Het draait om eigendommen van Poolse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s in beslag zijn genomen. Het gaat veelal om bezittingen van Poolse Joden die waren afgevoerd naar vernietingskampen. Na de oorlog werden de eigendommen door het communistisch regime genationaliseerd.

Na de val van het communisme in 1989 konden overlevenden van de Holocaust en nabestaanden van slachtoffers een aanvraag indienen om de inbeslaggenomen eigendommen terug te krijgen. De wet is nu aangepast met een termijn van dertig jaar voor zo'n aanvraag. Dat betekenen dat er sinds 2019 geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend.

Gerechtigheid

De wetswijziging zorgt in het buitenland voor veel ophef. Vooral in Israël is de woede groot. Gideon Taylor, voorzitter van de World Jewish Restitution Organization, dringt er bij het parlement op aan het wetsvoorstel ‘in zijn geheel af te wijzen’. ,,Naarmate de overgebleven Holocaust-overlevenden ouder worden, verdienen ze een vorm van gerechtigheid in hun leven”, zei Taylor.

Een van de gedupeerden is de Israëlische Shoshana Greenberg, dochter van Holocaustoverlevenden. Ze diende negen jaar geleden een een claim in om de eigendommen van haar ouders in Lodz terug te krijgen. ,,Het voelt alsof ik een deel van mijn lichaam ben verloren‘’, zegt de 74-jarige Greenberg tegen persbureau AFP.

Onevenredig

Hoewel de wet voor iedereen geldt, worden volgens advocaat Tomasz Ludwik Krawczyk vooral Joodse eigenaren onevenredig zwaar getroffen, omdat ze vaak te laat waren met het indienen van een claim. ,,Om voor de hand liggende redenen waren ze na de oorlog niet in Polen en degenen die het overleefden verlieten Polen”, zegt Krawczyk, die gespecialiseerd is in restitutieclaims.

De wetswijziging gaat nu ter goedkeuring naar het parlement en heeft de handtekening nodig van president Andrzej Duda, die voorstander is.