Omstreden topadviseur Britse premier weigert op te stappen en excuses te maken na rel

Zijn ogen bewogen schichtig heen en weer. Hij struikelde om de haverklap over zijn woorden. De boodschap van Dominic Cummings in de Rose Garden van Downing Street 10, de ambtswoning van premier Boris Johnson, was echter glashelder. ,,Ik heb geen spijt van wat ik deed”, klonk het afgemeten. ,,De regels stonden mij toe om tot mijn besluit te komen.” De media kregen de schuld van zijn zwartgeblakerde imago.



Cummings zei alleen ‘sorry’ voor zijn late verschijning. Verder voelde hij zich volledig in zijn recht staan om tijdens de lockdown 424 kilometer van Londen naar het landhuis van zijn ouders in Durham te rijden. Mochten hij en zijn reeds zieke vrouw niet in staat zijn om voor hun 4-jarige zoontje te zorgen, dan konden ze in Noord-Engeland op hulp rekenen. In de hoofdstad kon volgens hem op korte termijn geen kinderopvang worden gevonden.



Op de boerderij betrok hij een ‘cottage’, zonder in contact te komen met zijn bejaarde vader en moeder. Zijn zus, die met haar bijna volwassen kinderen in een apart huisje op het terrein woont, kon desgewenst bijspringen. De strateeg, vrijwel zeker besmet met het virus, vond niet dat hij daarmee lijnrecht inging tegen de regels waaraan hij zelf meeschreef.