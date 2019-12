‘Onbeschoft’: Macrons uitspraak over hersendood NAVO schiet Trump in verkeerde keelgat

De uitspraak van de Franse president Emmanuel Macron dat de NAVO ‘hersendood’ zou zijn, is zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in het verkeerde keelgat geschoten. De Amerikaanse leider haalt hard uit naar Macron en spreekt over een ‘zeer, zeer onbeschofte uitspraak’.

,,De NAVO dient een belangrijk doel en het is beledigend om haar hersendood te noemen”, zei Trump tijdens een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg over de uitlatingen van het Franse staatshoofd. Macron uitte zijn harde bewoordingen in een interview met The Economist.



Een gebrek aan coördinatie, waardoor niet ingegrepen kan worden zodra dat nodig is, was de aanleiding voor de Fransman. ,,Wat we nu meemaken, is de hersendood van de NAVO”, sprak Macron. ,,Er is geen overleg over het nemen van strategische beslissingen tussen de Verenigde Staten en andere NAVO-bondgenoten.’’

Europa als wereldmacht

Macron is bang dat Europa zal ophouden te bestaan als het zich niet als wereldmacht opstelt, maar afhankelijk blijft van de Verenigde Staten en niet optreedt tegen de machtspositie van China en Rusland. Macrons kritiek lokte al een reactie uit van NAVO-voorman Stoltenberg.



Die stelde dat meningsverschillen tussen bondgenoten niet nieuw zijn, maar dat het beide partijen zal verzwakken als Europa afstand neemt van de VS. ,,We hebben een sterke afschrikking nodig. Het antwoord is meer NAVO en niet het verzwakken van de trans-Atlantische band.’’



Dat Trump in 2018 zelf meerdere keren binnenskamers heeft geopperd om de NAVO de rug toe te keren, zoals regeringsmedewerkers tegen The New York Times verklaarden, is de president kennelijk even ontgaan. Ook tijdens een NAVO-top in hetzelfde jaar vroeg Trump zijn adviseurs het nut van het bondgenootschap te onderzoeken.

Volledig scherm De Franse president Emmanuel Macron omschreef de NAVO als ‘hersendood’ © EPA

‘Misbruik van bedrijven VS’

Niet alleen de ‘hersendood’-opmerking van Macron maakt Trump boos. Ook voor de belastingen die Frankrijk wil invoeren voor Amerikaanse bedrijven had de president geen goed woord over. ,,Niemand maakt misbruik van Amerikaanse bedrijven”, waarschuwde hij.



Het Franse parlement stemde in juli in met de invoering van een nieuwe digitale belasting, waardoor bedrijven als Google en Facebook drie procent moeten betalen over omzet die in het land is behaald. Trump had de maatregel eerder in scherpe bewoordingen veroordeeld.

Franse wijn zwaarder belast

Trump verweet Macron ‘dwaasheid’. ‘Frankrijk heeft zojuist een digitaks opgelegd aan onze fantastische Amerikaanse technologiebedrijven. Als iemand hen gaat belasten, dan zou het hun eigen land moeten zijn, de VS’, twitterde Trump. Als vergelding dreigt Amerika nu de import van Franse wijn zwaarder te gaan belasten.



‘We zullen binnenkort een serieuze tegenmaatregel nemen na deze dwaasheid van Macron. Ik heb altijd gezegd dat de Amerikaanse wijn beter is dan de Franse.’ De Verenigde Staten overwegen importheffingen in te voeren op 2,4 miljard dollar aan goederen uit Frankrijk, waaronder ook kaas en handtassen.



Parijs reageerde weer fel op de Amerikaanse dreiging met importheffingen. ,,Een bondgenoot onwaardig”, zei de Franse minister van Economische Zaken Bruno Lemaire in een radio-interview. ,,Als er nieuwe sancties komen, staat de Europese Unie klaar om die te vergelden.”