Ondanks zegen Donald Trump neemt Boris Johnson extra maatregelen tegen verspreiding coronavirus

De Britse premier Boris Johnson heeft zojuist nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, maar anders dan in Ierland blijven Britse scholen en universiteiten vooralsnog open.

Het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is snel opgelopen naar 590, het aantal doden steeg vandaag naar 10. 30.000 van de 66 miljoen Britten zijn tot nu toe getest. Opmerkelijk is dat nieuwe en scherpere Britse maatregelen - die erg lijken op de Nederlandse aanpak - van kracht worden vlak nadat nadat de Amerikaanse president Donald Trump juist de Britten en de Ieren heeft uitgezonderd van zijn tijdelijk reisverbod voor 26 Europese landen naar de Verenigde Staten.

,,Dit is de ergste gezondheidscrisis sinds een generatie. het is niet terecht dit te vergelijken met een griep want er is nog geen vaccin. Veel gezinnen gaan gezinsleden verliezen voordat het hun tijd was", aldus Johnson. Net als Nederland schakelt Groot-Brittannië op grond van wetenschappelijk advies door naar een hogere versnelling om verspreiding van het virus actiever tegen te gaan. Doel is het leven van ouderen en kwetsbare mensen te sparen in de aanloop naar de besmettingspiek. Britten met lichte griepverschijnselen (koorts boven 37,8 graden en aanhoudende hoest) wordt gevraagd tenminste zeven dagen preventief thuis te blijven. Wanneer een persoon ziekteverschijnselen vertoont moet het hele gezin thuisblijven. Ouderen boven de zeventig wordt afgeraden cruises te maken. ,, We moeten alles doen om onze oudere burgers te beschermen. We zullen daarvoor veel geld beschikbaar stellen", aldus de premier die onderstreepte dat mensenlevens belangrijker waren dan economische tegenslag.

Lokale verkiezingen in mei worden waarschijnlijk uitgesteld. Scholen moeten geen buitenlandse trips meer maken. De Britse voetbalcompetitie gaat vooralsnog door. ,,Het wetenschappelijk advies is dat het verbieden van de wedstrijden weinig effect hebben op verspreiding", aldus Johnson.

Volledig scherm De Britse minister van gezondheid en Soaciale Zaken, Matt Hancock, arriveert bij het Cobra-overleg. © AP

Vooralsnog overweegt de Britse regering geen schoolsluitingen, dat zou meer kwaad dan goed doen, aldus Johnson. Britse onderwijzers hebben wel het advies gekregen online-lessen voor te bereiden. Een petitie van Britse burgers om scholen te sluiten is ondertekend door 320.000 mensen. Daarmee kan over de kwestie in het Lagerhuis worden gedebatteerd. Britse specialisten is gevraagd klaar te zijn om te schakelen mochten ze nodig zijn voor de bestrijding van het coronavirus. Een voorstel burgers massaal aan een test te onderwerpen gaat vooralsnog te ver.

Cobra

Johnson maakte de nieuwe stappen bekend na buitengewoon crisisoverleg in de Cabinet Office Briefing Rooms, het zogenoemde Cobra-overleg. Daaraan wordt deelgenomen door de belangrijkste ministers, topambtenaren, hoge militairen en ook de bazen van de belangrijkste hulpdiensten. Inmiddels blijkt dat een deelnemer aan een vorig Cobra-overleg, eerder deze week, zelf besmet met het nieuwe coronavirus. Tests moeten uitwijzen of Johnson en mogelijk andere aanwezigen zijn aangestoken. Bij de Britse staatssecretaris voor mentale gezondheidszorg Nadine Dorries was het nieuwe coronavirus al eerder vastgesteld. De 62-jarige politica bevestigde het nieuws zelf en liet in een verklaring weten dat ze alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen toen ze hoorde van de positieve test en in thuisisolatie zit.

Vernietigend oordeel

Ondertussen heeft een eminente gezondheidsexpert een vernietigend oordeel gegeven over de aanpak van de Britse regering tot nu toe. Volgens professor John Ashton, voormalig directeur van de gezondheidsdienst in het noordwesten van Engeland, schort het aan alle kanten aan voorbereiding en transparantie. De voormalige Britse kroonkolonie Hong Kong nam wel de goede maatregelen, terwijl vanuit Londen de laatste vijf weken hoofdzakelijk werd afgewacht, aldus Ashton. Het Cobra-overleg had niet deze week maar een maand geleden al moeten plaatshebben. ,,Dit virus raakt je op je zwakke punten. Je kunt niet gaan zitten plannen vanuit een kantoor in Londen. Ze snappen het niet. Je moet ter plaatse ze zijn en je handen vuil maken, het liefst met handschoenen aan en met veelvuldig gebruik van ontsmettingsgel”, foetert Ashton.

Volledig scherm De Schotse premier Nicola Sturgeon, de baas van de gezondheidsdienst, Catherine Calderwood en de Schotse minister van Volksgezondheid informeren de Schotten tijdens een persconferentie. © Getty Images