Onderzoek: bodem in de Hoorn van Afrika historisch droog door opwarming van de aarde

De historische droogte die het noordoosten van Afrika teistert, is een combinatie van een gebrek aan regen en hoge temperaturen die niet had kunnen plaatsvinden zonder de gevolgen van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt uit een studie die vandaag is gepubliceerd.

Klimaatverandering veroorzaakt door menselijke activiteiten maakt de kans op landbouwdroogte in de Hoorn van Afrika liefst honderd keer groter dan voorheen, aldus de World Weather Attribution (WWA) groep. Dit is een wereldwijd netwerk van wetenschappers dat kijkt naar mogelijke verbanden tussen extreem weer en klimaatverandering.

Sinds eind 2020 hebben de landen van de Grote Hoorn van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Somalië, Djibouti, Kenia en Soedan) te kampen met de ergste droogte sinds veertig jaar. Vijf regenseizoenen op rij zijn inmiddels miljoenen stuks vee gedood en zijn gewassen vernietigd. Volgens de VN worden 22 miljoen mensen met honger bedreigd in Ethiopië, Kenia en Somalië.

Een van de 19 wetenschappers die aan het onderzoek hebben meegewerkt is Gerbrand Koren van de Universiteit Utrecht. Twee verschillende conclusies worden in het gezaghebbende onderzoek getrokken: klimaatverandering heeft weinig effect gehad op de recente jaarlijkse regenval in de regio. Maar wel heeft het ongekende invloed op de temperatuurstijging in het gebied. Koren: ,,Er is daardoor enorm veel verdamping die wordt gedreven door de temperatuur van de atmosfeer. De regen die er is verdampt sneller. Het gevolg is dat je daar een extreem droge bodem krijgt en planten uitdrogen. En als het dan wel gaat regenen op zo’n dorre grond, heb je het probleem dat de bodem het water niet meer opneemt en wegspoelt, wat de droogte weer versterkt.”

Quote De regen die er is verdampt sneller Gerbrand Koren, Universiteit Utrecht

Ellende

Het WWA doet onderzoek bij grote afwijkingen in het klimaat zoals langdurige droogte, overstromingen of hittegolven. ‘Triggers’, volgens Koren, die enorm veel ellende teweeg kunnen brengen: denk aan hongersnood, aan migratie en ook aan conflicten in een toch al explosief deel van Afrika. In bijna alle genoemde landen zijn gewapende opstanden aan de gang die vaak te herleiden zijn naar slechte oogsten en voedselschaarste.

,,Wij onderzoeken niet elke bosbrand, droogte of hittegolf, maar als het aan bepaalde criteria voldoet en er bijvoorbeeld veel slachtoffers vallen, gaan we op zoek naar oorzaken. Daarna nemen andere onderzoekers het over die zich specifiek op adaptatie kunnen gaan richten.”

Volledig scherm In Somalië trekken hele dorpen weg uit verdroogde gebieden. © AP

Aan wat voor adaptatie moet je hier denken? Koren: ,,Dat is niet mijn specialiteit, maar er is van alles denkbaar om wat te doen aan uitdroging van de bodem. Dat kan op lokaal niveau, vandaar dat we in de WWA altijd samenwerken met lokale onderzoekers. Want zoveel mensen zijn afhankelijk van hun gewassen; als het daar onleefbaar wordt neemt de kans op grote migratiestromen toe.”

De toegepaste methodes van het onderzoek zijn in vaktijdschriften getoetst door wetenschappers over heel de wereld. Het is duidelijk dat klimaatverandering een noodzakelijke voorwaarde was voor het ontstaan ​​van zo’n ernstige droogte, concluderen de wetenschappers.

Bekijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: