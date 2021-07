Onderzoek naar fouten bij zwaar noodweer in Luik: onopzettelijke doodslag?

wateroverlastEen onderzoeksrechter gaat de overstromingsramp in de Belgische provincie Luik, waarbij eerder deze maand 37 mensen om het leven kwamen, onder de loep nemen. De onderzoeksrechter moet op zoek gaan naar eventuele verantwoordelijken, die vervolgd kunnen worden voor onopzettelijke doodslag, bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Dat zegt de hoofdofficier van justitie van Luik.

Na de ramp met dodelijke gevolgen werden er onder meer vragen gesteld over het stuwmeer van Eupen, en of de Waalse overheid niet meer had moeten doen met de Europese waarschuwingen over het noodweer.

In een persbericht zegt het parket dat de procureur kennis nam van verschillende publieke stellingnames over ‘de opeenvolging van gebeurtenissen voor de overstromingen’. Het parket benadrukt dat de beslissing ‘geenszins betekent dat er stelling wordt ingenomen over het al dan niet bestaan van verantwoordelijkheden’.

,We willen hiermee de sereniteit, objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen waarmee de zoektocht naar de waarheid kan gevoerd worden, met respect voor de herinnering aan de slachtoffers en hun naasten‘’, zegt afdelingsprocureur Damien Leboutte.

Waals premier Elio Di Rupo was vandaag voor het eerst in het zwaargetroffen Pepinster, een gemeente in de provincie Luik. Di Rupo bezocht de regio met de burgemeester en twee commissarissen die de wederopbouw in goede banen moeten leiden. Hun bezoek werd echter niet door iedereen in dank afgenomen.

,,Ik heb geen moeder meer, ik heb geen huis meer, ik heb niks meer”, reageert een inwoonster geëmotioneerd. ,,Tot nu heb ik mijn woede goed onder controle gehouden, maar mijn moeder is weg en niemand gaat ze terugbrengen.‘’

Er was eerder al kritiek op de hulpverlening die bijzonder traag op gang komt in Wallonië. Maar Di Rupo wuift de kritiek weg. ,,De eerste uren en dagen is het niet makkelijk om de juiste coördinatie op te starten”, zei hij bij VTM Nieuws. Volgens de Waalse minister-president is die fase inmiddels achter de rug en is de gecoördineerde wederopbouw van start gegaan.

