Onderzoek naar implantaatbedrijf Elon Musk om vermeend dierenleed

VS, Colombia en Nederland onderschep­pen 9,7 ton cocaïne

Tijdens acht verschillende operaties in de Caribische Zee is door de autoriteiten van Colombia, de Verenigde Staten en Nederland 9,7 ton cocaïne onderschept. De drugs hadden als bestemming de VS en Europa en hebben volgens Colombia een straatwaarde van 327 miljoen dollar (310 miljoen euro).

5 december