Onderzoek naar injecteren Britse vrouwen tijdens het uitgaan; ‘nieuwe pilletje in drankje’

Volgens de media in Groot-Brittannië gaat het om een nieuwe vorm van drogeren tijdens het uitgaan; een variant op een pilletje of vloeistof die ongewild, meestal bij vrouwen, in een drankje wordt gedaan.



De politie ontving de eerste twee meldingen van vrouwen die zich onwel voelden na een avondje stappen in Brighton op dinsdag (19 oktober). De daarop volgende dagen meldden nog vier vrouwen dat ze een injectie hadden gekregen terwijl ze in het centrum van Brighton waren. Een vrouw in Eastbourne heeft ook gemeld dat ze zaterdag (23 oktober) tijdens een avondje uit in de stad is geïnjecteerd.