Onderzoek naar op hol slaan roltrap Rome: ‘Zeer vreemd ongeluk’

Waren het springende supporters? Of is het gewoon achterstallig onderhoud? De Romeinse autoriteiten doen op dit moment onderzoek naar de oorzaak van het op hol slaan van de roltrap van een metrostation, gisteravond. Daarbij vielen 24 gewonden.

Ze stonden op de roltrap van metrostation ‘Repubblica’ die omstreeks 19 uur na een harde klap met een sneltreinvaart omlaag vloog. Onderaan de roltrap ontstond een kluwen van mensen. Drie gewonden zijn er ernstig aan toe. De 24 slachtoffers zijn voornamelijk fans van voetbalclub CSKA Moskou. Ze waren op weg naar de wedstrijd in de Champions League tegen AS Roma.

Volgens Italiaanse media begon de afgeladen roltrap plotseling sneller te bewegen. Mogelijk werkte het beveiligingssysteem niet door achterstallig onderhoud, een groot probleem in het openbaar vervoer in de Italiaanse hoofdstad. Vanaf de roltrap ernaast, die nog wel normaal functioneerde, filmden omstanders het ongeluk.

‘Springende supporters’

Direct na het incident meldden ooggetuigen dat de rolstrap op hol sloeg door het fanatieke springen van de zingende en schreeuwende Russische fans. Maar de twintigjarige Daria Petrova uit Rusland zoekt buiten het metrostation een uur na het ongeluk de journalisten op om een video te laten zien waar te zien is dat niemand sprong.

Daria: ‘ik ben zo geschrokken, het was vreselijk. Het scheelde een haar of we hadden het niet overleefd.’ Een van haar vrienden is per direct met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht met een aantal zeer complexe beenbreuken. De kans bestaat dat hij zijn voet verliest.

‘Zeer vreemd ongeluk’

Giampiero Boscaino, commandant van de Romeinse brandweer noemde het een ‘zeer vreemd ongeluk.’ Zijn collega’s onderzoeken hoe de roltrap is ingestort, en of het beveiligingssysteem wel goed functioneerde. Daarbij zal ook worden gekeken of het vervoersbedrijf van de gemeente Rome (ATAC) de verplichte maandelijkse onderhoudswerkzaamheden uitvoerde. Beelden van de beveiligingscamera’s moeten daar duidelijkheid over geven.

In de hele stad worden diverse metrostations gecontroleerd of de roltrappen daar veilig zijn of dat een dergelijk ongeluk daar ook zou kunnen gebeuren. Ook het openbaar ministerie is een onderzoek gestart.

Brand passagiersbussen

Het bedrijf ATAC haalde eerder dit jaar ook de internationale nieuwssites. Begin mei vlogen twee passagiersbussen van het bedrijf in brand. De oorzaak werd gevonden in ernstig verouderde voertuigen en achterstallig onderhoud door gebrek aan geld. Het bedrijf staat bekend als een inefficiënt, kostbaar en slecht functionerend bedrijf en is veel Romeinen een doorn in het oog. Volgende maand, op 11 november, stemmen de inwoners van Rome in een referendum over de privatisering van het openbaar vervoer.

