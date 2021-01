Onderzoek naar reclamegrap over vleermuizen-eter die corona veroorzaakte

De Australische reclamewaakhond onderzoekt een reclamespotje van een outdoorzaak waarin een vissende man te zien is die zogenaamd een broodje vleermuis eet. In een begeleidend liedje grapt de zanger dat de coronapandemie is veroorzaakt door een vleermuiseter. Daarvoor bestaat tot op heden geen bewijs en de indirecte verwijzing naar China zou de handelsbetrekkingen tussen beide landen kunnen schaden, luidt het.

Aanleiding voor het onderzoek zijn ‘een aantal klachten’ die reclamewaakhond Ad Standards naar eigen zeggen ontving over het YouTube-spotje. Dat werd al ruim 250.000 keer bekeken en werd door outdoorzaak BCF (Boating, Camping, Fishing) gelanceerd ter gelegenheid van haar zomercampagne. Daarin worden Australiërs aangemoedigd hun zomervakantie in eigen land door te brengen in plaats van in het buitenland. Daarbij wordt in beeld en geluid de indruk gewekt dat dit de schuld is van iemand die een vleermuis at. In het filmpje is een vissende Australiër te zien die tot afgrijzen van een vrouwelijke visser een broodje eet waaruit een vleermuisvleugel steekt. In het begeleidende liedje wordt gezongen dat de vrouw daardoor thuis moest blijven.

Maandenlang werd gesuggereerd dat het coronavirus ontstond op een vismarkt in de Chinese stad Wuhan. Dit omdat de eerste Covid-19 besmettingen werden vastgesteld bij bezoekers van de grote voedselmarkt waar vleermuizen, slangen, civetkatten, andere wilde dieren, vissen en zeevruchten in groten getale en vaak onder onhygiënische omstandigheden werden verkocht.

In mei vorig jaar bleek uit publicatie van Chinees onderzoek in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature dat de markt ‘slechts’ als ‘een superverspreider’ fungeerde, waarbij een bezoeker het virus waarschijnlijk overbracht op andere bezoekers. Sindsdien probeert China aan te tonen dat het coronavirus elders is ontstaan.

,,Wij zijn bezig de klachten te beoordelen om te zien of ze een probleem aan de orde stellen’’, verklaarde een woordvoerder van de reclamewaakhond tegen de BBC. Het outdoorbedrijf had Australische media eerder verteld dat het met de luchtige reclamespot belicht dat veel Australiërs deze zomer thuis moeten blijven en hen aanmoedigt hun ‘achtertuin’ te verkennen. ,,Natuurlijk begrijpen we de ernst van de pandemie en verspreiding van het virus maar het is duidelijk dat de reclame dezelfde luchtige sfeer ademt’’, zei een BCF-woordvoerder.

Traditie

Het outdoorbedrijf is geen onbekende voor de Australische reclamewaakhond en stond in 2018 en 2016 bovenaan de lijst met de meeste klachten over haar reclames. ,,BCF heeft door de jaren heen een traditie opgebouwd van oneerbiedige campagnes in de geest van goedmoedig plezier. Ze zullen aan ons een tegenstander blijven hebben’’, aldus de zegsman.

Australië steunde in april een internationaal onderzoek door een team van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO naar de oorsprong van Covid-19 in China. Sindsdien staat de Australische import in het Aziatische land de schijnwerpers. Chinese studenten en toeristen werden gewaarschuwd om niet naar Australië te reizen uit vrees voor racisme. In november verhoogde China de invoerrechten op Australische wijn tot 212 procent, naar eigen zeggen bij wijze van tijdelijke anti-dumpingsmaatregelen om de gesubsidieerde wijnimport te stoppen.

