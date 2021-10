Onderzoek seksueel misbruik in katholieke kerk uitgebreid: ook naar volwassen slachtoffers kijken

Misbruik onder ogen zien

,,We kunnen niet meer alleen naar individuele problemen kijken. We moeten ook kijken naar de institutionele condities die misbruik promoten of een veilige omgeving blokkeren", aldus Zollner, die in 2012 het Centrum voor Kinderbescherming oprichtte. Dat is nu opgegaan in een nieuw beschermingsinstituut aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome: het IADC.