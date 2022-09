Onderzoeksraad naar Denemarken na aanvaring Nederlands vrachtschip

UpdateDe Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is onderweg naar Denemarken in verband met de aanvaring waarbij eerder vandaag een Nederlands vrachtschip was betrokken.

De Onderzoeksraad gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de aanvaring, meldde het onafhankelijke bestuursorgaan tegen zessen op Twitter.

Volgens Deense media raakte het Nederlandse vrachtschip Helge op de Noordzee in problemen na een aanvaring met een ander vrachtschip. De Deense marine wist alle zeven opvarenden van boord te halen. Ze meldde eerder dat het schip zinkende was, maar zei later tegen scheepvaartwebsite Schuttevaer dat dat niet langer het geval was. ‘Wel staat er water in de machinekamer', luidde het.

De Deense marine kreeg vrijdagochtend de melding dat het schip in nood was geraakt op 20 zeemijl uit de kust van het plaatsje Ringkøbing. Reddingswerkers zijn met drie schepen en twee helikopters uitgerukt om de mensen in veiligheid te kunnen brengen. De politie onderzoekt of er stoffen aan boord waren die schadelijk kunnen zijn voor de omgeving.

De 89 meter lange Helge zou door nog onbekende oorzaak in aanvaring zijn gekomen met de Wild Cosmos, een schip uit de Bahama’s. Het personeel van de kustvaarder is naar de stad Esbjerg gebracht en heeft daar droge kleding en eten gekregen. De kapitein van het schip is met snijwonden door gebroken glas naar het ziekenhuis gebracht, maar het zou niet om ernstige verwondingen gaan.

Het Nederlandse vrachtschip was onderweg van Antwerpen naar het Noorse Porsgrunn, blijkt uit informatie van de site MarineTraffic waarop schepen gevolgd kunnen worden.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: