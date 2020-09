‘Ondubbelzinnig bewijs’ dat Russische oppositieleider werd vergiftigd met zenuwgas

Er is ‘ondubbelzinnig bewijs’ dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering woensdag verklaard.

Navalny ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. De vergiftiging zou blijken uit tests in een speciaal laboratorium van het Duitse leger.

,,Het is schokkend dat Navalny het slachtoffer is geworden van een aanval met een chemisch zenuwgas in Rusland”, aldus de woordvoerder van de Duitse regering. Bondskanselier Angela Merkel is inmiddels op de hoogte van de bevindingen. Berlijn zal de EU en de NAVO informeren en met de partners overleg voeren over een gezamenlijke reactie.

Onderzoeksresultaten

Rusland verklaarde woensdag dat het niet door Duitsland op de hoogte was gebracht over de onderzoeksresultaten. Eerder woensdag werd bekend dat Moskou gedetailleerde informatie wil hebben over de tests die Duitse artsen hebben uitgevoerd op Navalny. Volgens de Russische krant RBC heeft de Russische justitie het Duitse ministerie van Justitie gevraagd om informatie over de behandeling van Navalny. Russische aanklagers lieten vorige maand weten geen aanleiding te zien voor een strafrechtelijk onderzoek.

Navalny werd vorige maand vanuit een ziekenhuis in Omsk naar het Berlijnse Charité-ziekenhuis gebracht. Artsen in de Duitse kliniek hebben verklaard dat de oppositieleider vergiftigd kan zijn met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers.

Die stof kan ook in zenuwgassen als sarin, VX en novitsjok zitten. Dat laatste middel is gebruikt bij de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in Groot-Brittannië. Zij overleefden dat net.

