Onduidelijkheid na bomactie Frankrijk in Mali: zijn de doden burgers of terroristen?

Dit is waarom jij bibbert, en je vriend géén last heeft van de kou

9 februari Het is een vraag die menig koukleum bezighoudt: waarom heb ik het koud, terwijl iemand anders de thermostaat nooit hoger dan 18 graden zet? Een hoogleraar van Universiteit Maastricht legt uit. ,,Alles heeft te maken met de hoeveelheid vet die we opslaan in ons lichaam.”