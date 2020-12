Ongeduldige veldrijder geeft kniestoot aan wandelend kindje en rijdt doodleuk verder

Wat een fijne kerstwandeling had moeten worden op de besneeuwde Hoge Venen in de Belgische Ardennen, is voor een gezin uit het Belgische Verviers uitgedraaid op een vervelende ervaring. Een veldrijder gaf een van de kinderen een knietje, om vervolgens zijn rit te vervolgen.

Op eerste kerstdag trokken Patrick Mpasa, zijn echtgenote en hun twee jonge kinderen naar de Belgische Ardennen. Nu sneeuw daar voor een witte kerst heeft gezorgd, wilde de familie net als heel veel bezoekers even genieten van de prachtige natuur.

Rond drie uur ‘s middags wandelden ze op een smal pad, toen er een veldrijder achter ze verscheen. In de massaal gedeelde video is een geluid te horen dat lijkt op een fietsbel. Het 5-jarig meisje en haar moeder hoorden die in ieder geval niet.

Op het beeld is te zien dat de fietser geen zin heeft om zijn fiets af te stappen. Op het moment dat hij het kind voorbij rijdt, aarzelt de man niet om zijn knie uit te steken. Hij raakt het meisje in de bovenrug, waardoor ze ten val komt. Alsof er niets aan de hand was, vervolgt de veldrijder zijn rit. Het meisje loopt gelukkig geen verwondingen op, maar de schrik zit er goed in.

De onthutste Patrick heeft het tafereel met zijn smartphone vastgelegd. In de beelden is ‘pas op, pas op’ te horen. Hij heeft de man nog staande gehouden maar die beweerde zijn fietsbel te hebben gebruikt, excuses konden er volgens het gezin uit Verviers niet van af.

De Gracq, de Franstalige evenknie van de Fietsersbond, vindt het gedrag van de veldrijder ‘onacceptabel'. Als fietser had hij voorrang moeten verlenen aan de wandelaars. ,,En deze regel geldt ook voor paden in natuurgebieden.” Het is niet duidelijk of de man überhaupt daar mocht fietsen.

De familie heeft een klacht ingediend bij de politie.

