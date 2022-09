Ongelukken met Nederlanders: paraglider omgekomen in Italië, bergskelteraar zwaargewond in Oostenrijk

Een 71-jarige Nederlander is dinsdagmiddag verongelukt tijdens een paraglidetocht in het noordoosten van Italië.

Het drama vond omstreeks 15.00 uur plaats op de 1160 meter hoge berg Monte Valinis in de omgeving van Meduno. De Nederlander steeg op, maar stortte volgens de eerste berichten vrijwel direct daarna naar beneden en kwam op de grond tussen de bomen terecht.

Een Italiaan die op korte afstand van de man vloog, was naar verluidt getuige van de crash. De crash zou zijn veroorzaakt door een verkeerd manoeuvre. Onderzoek door de politie moet uitwijzen of dat klopt en of de Nederlander een reserveparachute bij zich had.

Een bergreddingsteam verzegeld door een spoedarts werden vanuit een helikopter neergelaten op de plek van de crash maar konden niets meer betekenen voor de zeventiger. Hij was volgens regionale media op slag dood.

Andere Nederlanders

Het ongeluk met de Nederlandse paraglider is het tweede in korte tijd. Medio augustus raakte een 56-jarige Nederlander zwaargewond tijdens een paraglidetocht in Oostenrijk. Hij was opgestegen van de 1800 meter hoge Emberger Alm in de provincie Karinthië, maar kwam terecht op een hoogspanningslijn en werd met ernstige brandwonden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Graz.

In het Oostenrijkse St. Johann in Tirol raakte een 29-jarige Nederlander dinsdag zwaargewond tijdens een skelterafdaling. Hij vloog omstreeks 16.15 uur uit de bocht op de zogenoemde Harschbichlbahn, kwam naast de weg terecht en knalde tegen een houten vangrail. De twintiger werd met ernstige verwondingen opgenomen in het districtsziekenhuis van St. Johann.

Volledig scherm De 29-jarige Nederlander vloog uit de bocht tijdens de afdaling van de zogenoemde Harschbichlbahn bij St. Johann in Tirol. © Videostill YouTube