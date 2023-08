Ongestoorde luxe: rijke Russen met nauwe banden met Poetin omzeilen via familieleden sancties

Gevaarlij­ke ‘poepbacte­rie’ in zeewater populaire Franse badplaat­sen

Het Franse zeewater langs de kust is overwegend schoon. Maar er zijn populaire badplaatsen waar je maar beter niet de zee in kunt gaan, want van een baantje trekken kun je daar ziek worden. In de Provence zijn er bovenmatig veel schadelijke bacteriën gevonden voor de kust van Marseille, Bandol en Antibes. In Bretagne kan je maar beter uit het water blijven in badplaatsen als Saint-Brieuc en Lanildut.