Ongeval met kabelbaan in Italië: ‘Doden nadat cabine naar beneden stort’

Het ongeval gebeurde bij de kabelbaan Stresa-Alpino-Mottarone, die langs de over van het meer loopt. Reddingswerkers zijn massaal uitgerukt en proberen een inschatting van de verwondingen te maken. Dat is lastig, omdat het gebied niet gemakkelijk te bereiken is. Er heerst veel onduidelijkheid over het aantal doden en gewonden. Mogelijk zaten er ook kinderen in de cabine.