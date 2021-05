Ongeval met kabelbaan in Italië: Zeker twaalf doden nadat cabine naar beneden stort

De cabine is losgeraakt en naar beneden gestort op het hoogste punt van de kabelbaan, op circa 1500 meter hoogte. De baan werd in 2014 gesloten voor groot onderhoud, en werd in augustus 2016 weer in bedrijf genomen. Vanwege de coronalockdown ging de baan opnieuw een tijd dicht. Vorige maand konden bezoekers weer naar boven.



De kabelbaan, populair bij toeristen, verbindt in 20 minuten het dorp Stresa met de berg Mottarone, waar je op de top een spectaculair uitzicht hebt op het Lago Maggiore en de Alpen.



Het lijkt de ergste ramp met een Italiaanse kabelbaan te zijn sinds 1998, toen een laagvliegende Amerikaanse straaljager door de kabel van een kabelbaan in Cavalese, in de Dolomieten, sneed. Twintig mensen kwamen daarbij om het leven.