Ongevraagd een dickpic gestuurd? In het Verenigd Koninkrijk kan je daarvoor in de cel belanden

Het Verenigd Koninkrijk is bezig met nieuwe wetgeving. Die zal het digitaal verzenden van dickpics of andere ongevraagde, expliciete foto’s officieel verbieden. Daders riskeren zelfs een gevangenisstraf van twee jaar.

Laat het duidelijk zijn: vrouwen zitten niet te wachten op foto’s van penissen. En toch blijven sommige mannen ze stug sturen. Hoogleraar sociologie Jessica Ringrose (University College London) deed er vorig jaar onderzoek naar en concludeerde dat drie op de vier meisjes tussen de 12 en 18 jaar al eens ongevraagd een of meerdere dickpics hebben gekregen.



Om dat tegen te gaan, heeft de Britse overheid gesleuteld aan een Online Safety Bill: een wet die internetveiligheid moet garanderen. Daarin staat nu dat ‘cyberflashing’ verboden is. Dat is een Engelse term voor digitaal potloodventen. Ongevraagd dickpics sturen hoort hier dus bij.



Het is trouwens niet de enige aanpassing. Eerder werden upskirting, filmen onder iemands rok, en voyeurisme wanneer een vrouw borstvoeding geeft ook al strafbaar gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. ,,Vrouwen en meisjes beschermen is mijn topprioriteit”, reageert de Britse vicepremier Dominic Raab in een persbericht. ,,Nu cyberflashing een crimineel misdrijf is, sturen we een duidelijk signaal: dit gedrag is niet oké en kan zelfs leiden tot een gevangenisstraf.” Iedereen die een dickpic stuurt, riskeert namelijk een gevangenisstraf die kan oplopen tot twee jaar.

Waarom sturen mannen zulke foto’s?

Het Amerikaans-Canadese onderzoek ‘Ik zal jou de mijne laten zien, toon jij dan de jouwe’ uit 2020 is een van de grootste wetenschappelijke studies naar het fenomeen dickpics. Meer dan 1300 mannen moesten uitleggen waarom ze dergelijke foto's versturen. De antwoorden varieerden, staat in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Sex Research.

Quote Dit is strafbaar en ik kan hiermee naar de politie stappen Chloé De Bie Boven alles koesteren veel mannen een strategisch motief: ze hopen dat de vrouw een gelijkaardige foto retourneert. Andere mannen beschouwen het als een normale manier van flirten of als een soort van voorspel, en dan is er nog een minderheid die zulke foto’s gebruikt om te shockeren of zelfs angst uit te lokken.



Een andere rondvraag van het Britse onderzoeksbureau YouGov peilde reacties: ze vroegen mannen en vrouwen wat zij van dickpics vinden. ‘Onbeschoft’ was het meest gegeven antwoord, bij beide groepen. Maar het tweede meest gegeven antwoord bij mannen was ‘sexy’. Vrouwen vinden het eerder ‘stompzinnig’ en ‘zielig’.

Niet oké

Kortom, veel vrouwen krijgen nog steeds ongevraagd foto’s van een penis toegestuurd en voelen zich daar écht niet goed bij. Ook de Vlaamse relatietherapeut en klinisch seksuoloog Chloé De Bie is er het slachtoffer van, schreef ze recent op Instagram. ,,Tweewekelijks krijg ik eentje, ongevraagd.”



Ze heeft een standaard berichtje dat ze terugstuurt. ,,Beste, ik wil u hierbij op de hoogte stellen dat dit grensoverschrijdend gedrag is, wat bovendien strafbaar is. Ik kan hiermee naar de politie stappen. Het is niet oké om zonder toestemming uw geslacht door te sturen naar anderen.”

