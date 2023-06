Ongewone aanpak lerarentekort in België: beste leerkracht krijgt meer betaald

zaak-Sanda Dia Escalatie in België na heksen­jacht op daders fatale ontgroe­ning: ‘Mensen spelen voor eigen rechter’

In België is opnieuw ophef ontstaan rond de fatale ontgroening van Sanda Dia door de studentenvereniging Reuzegom. Namen van meerdere leden gaan rond. Die worden gedeeld door mensen die het niet eens zijn met de straffen in de zaak. Onder anderen een populaire YouTuber met ruim een half miljoen abonnees deelde persoonlijke gegevens.