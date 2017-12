Onrust onder New Yorkers neemt toe na mislukte zelfmoordaanslag

VideoVoor de tweede maal in enkele weken wordt New York getroffen door terreur. De zelfmoordaanslag in een van de drukste busstations mislukt, maar de onrust in de doorgaans onverstoorbare stad neemt toe.

Als Amy Miller (48) zich op weg naar haar werk een weg baant door het busstation aan 42nd Street, rinkelt haar telefoon in haar zwarte handtas. Het is 7.20 uur, wie belt haar op dit uur? Geïrriteerd houdt ze halt om het toestel uit het zijvak te kunnen vissen. Seconden later hoort ze een klap, vallen forenzen enkel meters voor haar op de grond en ziet ze in een wolk van rook en stof een stuk plafond naar beneden komen. ,,Ik dacht dat ik niet meer kon rennen. Echt wel dus.”

Volledig scherm Zwaar bewapende politieagenten bij de Port Authority Bus Terminal. © AFP Met een enorme schare medereizigers weet ze binnen een paar minuten een van de drukste ov-knooppunten van de VS te ontvluchten. Ze moet vlak achter Akyed Ullah (27) hebben gelopen, de Bengalese man die vermoedelijk geïnspireerd door terreurgroep IS probeerde in de ochtendspits van New York zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Dat mislukte: vier mensen raken lichtgewond; hij treft vooral zichzelf.

Vijf weken

Maar de bewoners van New York schrikken wel degelijk. Normaal gesproken zijn ze stoïcijns. Toen vorige maand een IS-sympathisant met een pick-uptruck 8 mensen doodreed, paradeerden ze enkele uren later verkleed als kip of zombie door de omliggende straten ter gelegenheid van Halloween. Het was de eerste dodelijke terreuraanslag sinds de historische massamoord op 11 september 2001. Vijf weken later is het bijna weer raak.

De metro’s blijven vol – veel alternatieven zijn er in het van verkeer vergeven hart van New York niet. ,,Maar er gebeurt echt te veel,” zegt een geschrokken Esperanza Marino. Ze wacht om de hoek van de getroffen ov-terminal tot ze de bus naar huis in New Jersey kan nemen – ze moet wel heen en weer reizen, omdat haar volwassen zoon met botkanker in een New Yorks ziekenhuis ligt. Maar veilig, nee, dat voelt ze zich niet meer helemaal. ,,Om de paar weken… Je weet niet waar het weer kan gebeuren.”

Burgemeester

De burgemeester houdt de moed erin en reageert opnieuw onverzettelijk. ,,De terroristen zullen niet winnen. We blijven New Yorkers, laten we weer aan het werk gaan,” zegt hij enkele uren nadat een man trachtte ambities om de geschiedenis in te gaan als zelfmoordterrorist waar te maken.

Angst komt zeker in dit stukje New York slecht uit. Het station ligt vlakbij Times Square, een magneet voor toeristen. Ze werden vandaag gewekt door loeiende sirenes en stuiten voor hun hotel op met automatische geweren uitgeruste politiemensen. ,,Ik heb mijn kinderen meegenomen, dit is geen goede kennismaking met New York,” zegt Marlana Thomas, op bezoek uit Maryland. ,,Ik denk wel twee keer na voordat ik weer kom.”

Schrik