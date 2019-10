Ontroering in rechtbank: jongen (18) vergeeft agente die zijn onschuldige broer doodschoot

Een hartverscheurende en zelden vertoonde verzoening tussen een nabestaande en een moordenaar in de rechtbank van Dallas. Tot verbazing van bezoekers en rechters omhelsde een 18-jarige man de politieagente die in 2018 zijn onschuldige broer had doodgeschoten en wenste haar alle goeds toe. ,,Ik hou van je net als iedereen en ik hoop niet dat je rot en sterft.”

De gewelddadige en zeer trieste dood van Botham Jean (26) is een van de meest spraakmakende moordzaken die de Amerikaanse staat Texas de afgelopen jaren heeft gekend. De blanke agente Amber Guyger ging in 2018 na haar dienst naar huis, maar stapte vervolgens per ongeluk het verkeerde appartement binnen. Daar schoot ze de zwarte Botham Jean neer, die ze beschouwde als een indringer. Hij overleed ter plekke.

De zaak zorgde voor maatschappelijke onrust in Dallas, omdat de openbaar aanklagers haar in eerste instantie alleen wilden vervolgen voor doodslag en niet voor moord. Uiteindelijk eiste justitie 28 jaar tegen de 31-jarige Guyger. Volgens de advocaten van het slachtoffer is dit de eerste keer dat een blanke agente in de VS schuldig is bevonden aan moord op een ongewapende zwarte man. De voormalige politieagente kreeg uiteindelijk geen 28 jaar, maar 10 jaar celstraf. Ze kan over 5 jaar voorwaardelijk vrijkomen als ze zich goed gedraagt.

Verrassend

Na de bekendmaking van het verrassende vonnis richtte de 18-jarige Brandt Jean zich direct tot de moordenaar van zijn broer. De verwachting was - zeker na alle controverse en de fors lagere gevangenisstraf - dat hij emotioneel en vernietigend uit zou halen naar de agente, maar in de plaats daarvan schonk hij haar genade en wenste haar alle goeds toe. ,,Ik vergeef je, en ik weet dat als jij je tot God richt en hem vraagt om vergeving, hij het je zal geven”, stamelde hij in tranen. ,,Ik spreek voor mezelf, niet voor mijn familie, maar ik hou van je net als iedereen en ik hoop niet dat je rot en sterft.”

Terwijl bezoekers en zelfs de rechters in de zaal het niet droog hielden, vervolgde de broer zijn hartverscheurende relaas. ,,Ik wil persoonlijk het beste voor jou. Ik wilde dit niet namens mijn familie zeggen, ik wil niet eens dat je naar de gevangenis gaat. Ik wil het beste voor jou. Geef je leven aan Christus. Ik denk dat het geven van je leven aan Christus het beste is wat Botham ook voor jou zou willen.”

‘Nog nooit meegemaakt’

Tot verrassing van velen stapte de 18-jarige Brandt Jean vervolgens van de getuigenbank af in de richting van de agente om haar een innige knuffel te geven. Hij fluistert haar nog enkele hoopvolle woorden in haar oor en drukt haar uiteindelijk een bijbel in de hand. Beelden van het unieke moment, waar op de achtergrond zelfs een huilende rechter te zien is, gaan momenteel de wereld over.

De districtsprocureur van Dallas County, John Creuzot, omschreef het medeleven van de broer als ‘een buitengewone daad van genezing en vergeving’. ,,Ik heb dit in 37 jaar nog nooit eerder meegemaakt”, zei hij vol ongeloof.