Ontvoerde missionarissen Haïti niet vrijgelaten, maar zelf ontsnapt uit zwaarbewaakt bendehuis

De twaalf Noord-Amerikaanse missionarissen die nog in Haïti gevangen werden gehouden zijn niet vrijgelaten door hun kidnappers maar zelf ontsnapt uit het bendehuis van Mazowo 400. Dat vertelt de Amerikaanse kerk waar ze zich bij aangesloten hebben. In oktober werd de groep ontvoerd door een bende die 1 miljoen dollar per persoon vroeg in ruil voor vrijheid.

De 17 katholieke missionarissen van de Christian Aid Ministries bezochten een weeshuis ten westen van Porte-au-Prince in Haïti toen de roemruchte Haïtiaanse bende Mazowo 400 de kans schoon zag de groep op klaarlichte dag te ontvoeren. Vrijwel meteen eiste de bende 1 miljoen dollar per missionaris, maar de kerkorganisatie was, in overleg met de FBI en de lokale politie, niet bereid dit bedrag te betalen. ,,Want laten we eerlijk zijn, als we ze geld geven, wordt dat gebruikt om nog meer wapens te kopen”, zei de Haïtiaanse minister van Justitie Liszt Quitel destijds. Er werd besloten te onderhandelen met de gijzelaars, maar dat zou maanden kunnen duren.

Barre tocht

Waar eerder werd gemeld dat de missionarissen waren vrijgelaten, blijkt nu dat ze zelf op spectaculaire wijze zijn ontsnapt, vertelt kerkwoordvoerder Weston Showalter. ,,Toen ze de tijd rijp zagen, vonden ze een manier om de deur die gesloten en geblokkeerd was te openen. Stilletjes volgden ze het pad dat ze van tevoren hadden uitgestippeld, en verlieten ze de locatie waar ze vastgehouden werden.” Deze locatie was al bekend bij de onderhandelaars. In oktober meldde minister Quitel dat ze in een huis zaten dat door zo'n vierhonderd zwaarbewapende bendeleden zou worden bewaakt.

De groep - bestaande uit vier mannen, twee vrouwen, en een gezin met een vader, moeder, een tien maanden oude baby en kinderen van 3, 14, en 15 - moest ‘vele bewakers’ ontwijken, waarna ze zich met behulp van de sterren richting een berg navigeerden die ze een tijdje eerder hadden gespot, vervolgt Showalter. Ze liepen door ‘bossen en struikgewas, ook door doornstruiken’. Hoe pijnlijk de tocht ook was, iedereen moest stil blijven, inclusief de baby die in doeken was gewikkeld om hem te beschermen tegen de prikkende planten. ,,Twee uur hebben ze zich moeten voortbewegen door woeste braamstruiken. Tijdens de complete tocht bevonden ze zich in bendegebied”, vertelt Showalter naar gesprekken die hij heeft gevoerd met een van de teruggekomen missionarissen.

,,Na een aantal uur gelopen te hebben kwam de zon op en vonden ze iemand die voor hulp wilde bellen. Ze waren eindelijk vrij", vertelt Showalter. Eenmaal geholpen vlogen ze weer terug naar Florida met een legervliegtuig. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug bij hun familie. Vijf missionarissen keerden eerder al terug uit Haïti. Het is niet duidelijk of er geld is betaald voor hun vrijlating.

Gods oordeel

Wekenlang is er onderhandeld met de bende die de missionarissen gevangen hield. Ze kregen voedsel en schoon drinkwater en ook voor de baby was er babyvoeding beschikbaar. Het water waarmee ze zich wasten was niet schoon, waardoor een aantal van hen infecties kreeg rond opengekrabde muggenbulten. ,,Op meerdere momenten werden ze bedreigd”, deelt de kerkwoordvoerder. ,,Soms vroegen ze zich zelfs af of de dood dichtbij was. Toch is geen van de gegijzelden fysiek gewond geraakt of mishandeld door de ontvoerders. We zijn God daar ontzettend dankbaar voor.”

,,De gegijzelden hebben meerdere malen met de bendeleider gesproken”, vertelt Showalter. ,,Moedig herinnerden ze hem aan God en waarschuwden hem voor Gods oordeel als hij en zijn bendeleden hun criminele werk door zouden zetten.” De groep zou onderling een constante gebedswake hebben gehouden in hun gevangenschap.

Volledig scherm Ontvoeringen zijn een groot probleem in Haïti. Er wordt ook tegen geprotesteerd. Op de foto zie je een bord, waar vanuit het Creools vertaald ‘Nee tegen kidnappen, bevrijd ze’ op staat. © AP

400 Mazowo

Haïti is het afgelopen jaar geteisterd door een groot aantal ontvoeringen. Met maar liefst 800 ontvoeringen tot en met de maand oktober van dit jaar heeft de overheid er de handen vol aan, en ook de Haïtianen zelf zijn er klaar mee. De vele rampen in het land, waaronder een zware aardbeving, hebben gezorgd voor veel instabiliteit, en dat werkt criminaliteit in de hand.

Sinds de moord op president Jovenel Moïse in juli neemt het bendegeweld alleen maar toe. Bendes maken gebruik van de politieke chaos en onrust en hopen het machtsvacuüm te kunnen vullen. Steeds meer lijkt de Haïtiaanse overheid ook de macht op het land te verliezen aan de bendes, die zelfs beleid en regels verspreiden met heuse persconferenties. De onderlinge strijd tussen rivaliserende groepen kost veel geld. Ontvoeringen zijn voor de meeste Haïtiaanse bendes de meest lucratieve manier om geld te verdienen.

400 Mazowo is een van de grote spelers in de bendestrijd, en ook voor hen zijn ontvoeringen de belangrijkste inkomstenbron voor het onderhoud van de leden en financiering van wapens. De leider van 400 Mazowo is een van de meest gezochte criminelen van Haïti. Hij wordt verdacht van allerlei misdrijven, waaronder moord, ontvoering en het overvallen van goederentransporten. Eerder dit jaar ontvoerde de bende ook al een aantal katholieke geestelijken, die later weer werden vrijgelaten. Ook hier is het onduidelijk of er losgeld is betaald.

