Ontvoerde vrouw na vier jaar dood teruggevonden in Mali: ‘Een wrede misdaad’

Bizarre veiling in New York: ‘27 miljoen euro voor een fossiel, ik snap hier weinig van’

7 oktober Een astronomisch bedrag van 27 miljoen euro, voor ‘slechts’ een stel botten. Wie heeft dát er nou voor over? Vooruit, met een tyrannosaurus rex heb je weliswaar een extreem zeldzaam fossiel in handen, maar het bedrag dat in New York is betaald voor T-Rex Stan is ‘wel heel erg hoog’, zegt Anne Schulp, een van de meest vooraanstaande paleontologen van Nederland. ,,De logica hierachter ontgaat mij volledig, moet ik je eerlijk zeggen.”