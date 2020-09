Ontwikkelaar zenuwgif zegt sorry tegen Russische oppositieleider Navalny

Een chemicus die zegt betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van het zenuwgif novitsjok, heeft zijn excuses aangeboden aan de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Die belandde ernstig ziek in een Duits ziekenhuis. Duitsland zegt dat hij is vergiftigd met het gevreesde middel, dat in het geheim is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.

,,Ik bied Navalny mijn oprechte excuses aan, omdat ik deelnam aan deze criminele onderneming, het maken van het middel waarmee hij is vergiftigd", zei Vil Mirzajanov tegen de Russische oppositietelevisiezender TV Rain. Mirzajanov deed in de jaren negentig een boekje open over de ontwikkeling van chemische wapens door zijn geboorteland. Hij woont tegenwoordig in de Verenigde Staten.

Waterfles

Navalny was vorige maand plots erg ziek geworden tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat hij het gif kreeg toegediend op een Russisch vliegveld, maar zijn medewerkers denken nu dat hij is vergiftigd via een waterfles in een hotelkamer, voordat hij naar de luchthaven vertrok.

Die waterfles is door aanhangers van Navalny uit Rusland meegenomen voor onderzoek in het buitenland. Dit tot afkeuring van de autoriteiten in Moskou, die zeggen meer bewijs nodig te hebben om een onderzoek te starten. Duitsland en andere westerse landen hebben het Kremlin om opheldering gevraagd over de vergiftiging.

Herstellen

Mirzajanov voorspelde dat de bekende Poetin-criticus weer zal herstellen. Dat kan volgens hem wel ‘bijna een jaar’ duren. Ook Navalny zelf liet via Instagram weten dat hij herstellende is, maar dat hij moeite heeft met fysieke inspanning zoals traplopen, omdat zijn benen trillen. ,,Ik kom er weer bovenop, maar de weg naar herstel zal lang zijn”, schrijft Navalny (44). Hij zei ook dat hij zijn telefoon nog steeds niet kan gebruiken en moeite heeft om water in zijn glas te schenken. De bekende tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin ligt al geruime tijd in het ziekenhuis.

Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft biomedische monsters genomen van Navalny. De OPCW verklaart dat de resultaten binnenkort bekend worden. Op verzoek van de autoriteiten onderzoekt de OPCW, na Duitsland, Zweden en Frankrijk, ook wat voor vergif Navalny heeft binnengekregen.

Moskou ontkent dat Navalny met novitsjok is vergiftigd.

In deze video is de waterfles uit de hotelkamer te zien waarmee Navalny mogelijk is vergiftigd.

Bekijk hier al onze trending nieuwsvideo's.