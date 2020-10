Ooggetuige: ‘Een vrouw zei: ren, ren, er worden mensen neergestoken’

De aanslag bij een kerk in Nice leidde in de omgeving tot panische reacties. Een 32-jarige medewerker van een nabijgelegen horecazaak vertelt dat kort voor 09.00 uur schoten klonken. Daarna sloegen mensen rennend op de vlucht. ,,Een vrouw kwam uit de kerk en zei: ren, ren, iemand is mensen aan het neersteken’’, zei de ober van het Grand Cafe de Lyon tegen persbureau AFP.

Bij de aanslag bij de Notre-Dame in de zuidelijke kuststad zouden zeker drie doden en zes gewonden zijn gevallen. Toen de dader toesloeg, was volgens een geestelijke geen mis bezig. Wel opent de kerk al om 08.00 uur en komen mensen ‘op alle tijdstippen’ bidden, aldus vader Philippe Asso. Na de aanslag gingen politie en andere hulpdiensten met tientallen voertuigen ter plaatse.

Getuige Franck Hembert(44), een vertegenwoordiger in zorgartikelen en voormalige reservist van de Franse gendarmerie, zag het voor zich gebeuren. Tegen de lokale krant Nice-Matin doet hij verslag: ,,Een man rende als een gek de kerk uit. Binnen dertig seconden achtervolgden vier tot zes gemeenteagenten hem. Het ging heel snel. De dader rende weg, met de politie achter zich aan, naar de zijkant van de kerk. Daarachter is een tuin. Ik hoorde duidelijk minstens vier schoten.”

,,Iedereen was in paniek om te proberen daar weg te komen", aldus een advocaat die vanuit zijn kantoor zag wat er gebeurde. Volgens hem was de gespecialiseerde anti-terreurbrigade razendsnel ter plaatse maar toen hadden gemeenteagenten de vluchtende dader al neergeschoten. Sinds de aanslag van een paar jaar geleden zijn veel openbare gebouwen extra beveiligd met camerasystemen en anti-terreurprotocollen.

Geschrokken

De doodgestoken koster wiens identiteit nog niet is bekend gemaakt, zou een vader zijn van twee kinderen. Volgens een lokale priester was er vandaag geen dienst en was hij in de kerk om samen met vrijwilligers in de sacristie te werken. ,,Hij was een heel aardige man”, aldus pater Gil Florini.

Bewoners van de wijk zijn enorm geschrokken, inmiddels zijn traumateams ter plaatse. De basiliek Notre-Dame kijkt uit op de Avenue Jean-Médecin, de drukste en meest commerciële verkeersader van Nice. Achter de kerk ligt een arbeiderswijk, met een recent kinderpark, oude gebouwen en goedkope winkeltjes. Dany die er een schoonheidssalon heeft zegt tegen de verslaggever van de krant Libération dat ze ontdaan is: ,,Ik woon hier dertig jaar, ik doe mijn boodschappen in supermarkten, ik ken de mensen. Er zijn Tsjetsjenen, Noord-Afrikanen. Er waren nooit zorgen, we leven hier samen. Het is zo erg dat mensen gruwelen plegen door zich te verschuilen achter religie.”

Er klinkt ook boosheid op straat. Guy die zijn echte naam veiligheidshalve niet wil geven, zegt dat hij het beu is en walgt van de terreur. ,,Ik haat het. Deze opeenstapeling van aanvallen; het is te veel en ik vrees dat dit nog maar het begin is: het zal versnellen. Het gevaar is dat je eraan went. “

Het is niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat een bloedige aanslag wordt gepleegd in de stad. In Nice vielen vier jaar geleden nog 86 doden. Toen reed een moslimextremist tijdens de Franse nationale feestdag op 14 juli met een vrachtwagen in op feestende mensen op een boulevard.

Frankrijk-correspondent Frank Renout over de aanslag in Nice.