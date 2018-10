'Ook België doelwit van Russische hackers'

Zweeds meisje (8) vist duizend jaar oud zwaard op uit meer

4:35 De 8-jarige Saga Vaneck heeft in het Vidöstern-meer in het zuiden van Zweden een zwaard opgevist van zeker duizend jaar oud. Onderzoekers schatten de leeftijd van het zwaard zelfs op 1.500 jaar, zo berichten Zweedse media. De vondst dateert al van deze zomer, de familie van het Zweeds meisje bezit in de regio een vakantiehuisje.