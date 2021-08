Ook Belgische minister wil vaccinatie voor zorgpersoneel verplichten

CORONAVIRUS LIVE | Website zelftesten werkt weer na haperingen, corona drukt stempel op onderzoek dementie

21:40 Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de derde dag op rij toegenomen. Er liggen nu in totaal 703 covidpatiënten in het ziekenhuis, 32 meer dan gisteren. Ondertussen kunnen steeds meer ondernemers geen TVL-steun meer ontvangen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.