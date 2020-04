Ook Belgische zendmast doelwit van brandstichting

In België is vlak over de grens met Nederland een 5G-zendmast in brand gestoken. Dat gebeurde volgens VRT Nieuws gisteravond in Pelt, vlakbij Valkenswaard.

Bij de brand in Pelt was de omheining rond de mast beschadigd. Ook zou een brandversneller zijn gebruikt. Er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat er een verband is met vergelijkbare branden in Nederland, al wordt dat niet uitgesloten.

Onduidelijk is ook wat het motief is van de brandstichting. Mogelijk heeft het te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Brandstichters sloegen eerder ook al toe bij zendmasten in Nederland en Groot-Brittannië. Het zou volgens VRT de eerste keer zijn dat nu ook in België een 5G-mast in brand wordt gestoken.