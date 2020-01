Ook coronavirus in Australië, drie gevallen in Frankrijk

Dodental gestegen naar 41In Frankrijk zijn drie gevallen van het besmettelijke coronavirus opgedoken: twee in Parijs en één in Bordeaux. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid. Volgens Agnès Buzyn zijn het de eerste gevallen die bekend zijn in Europa. Twee van de drie patiënten zijn familie van elkaar. Een van de patiënten, een 48-jarige man met Chinese roots, is opgenomen in een ziekenhuis in Bordeaux. Een artsendienst meldt via Facebook dat de man heeft verklaard op reis te zijn geweest naar China en via Nederland is teruggereisd. Iets wat het RIVM heeft uitgezocht en ontkent. Ook in Australië is inmiddels één besmetting vastgesteld.

De man was op zakenreis geweest naar China en maakte een tussenstop in Wuhan, de Chinese miljoenenstad die wordt gezien als het epicentrum waar het coronavirus waarschijnlijk op een markt is opgedoken. Woensdag keerde hij terug in Frankrijk, een dag later meldde hij zich bij Sos Médecins in Bordeaux. Hij was koortsig en hoestte, laat de medische hulpdienst op Facebook weten. Toen de man werd gevraagd of hij onlangs gereisd had, zei hij dat hij vanuit China, via Nederland, is teruggekeerd naar Frankrijk. Gelijk gingen alle alarmbellen af.

In het Facebookbericht is onduidelijk of de man alleen op doorreis was via bijvoorbeeld Schiphol of dat hij in Nederland ook nog mensen heeft opgezocht. Gezondheidsinstituut RIVM heeft het uitgezocht en stelt nu dat de man niet in Nederland is geweest. ,,We hebben contact gehad met de Franse autoriteiten en het blijkt om een misverstand te gaan”, meldt het RIVM. ,,De patiënt uit Frankrijk is niet in Nederland geweest, maar heeft vanuit China een directe vlucht naar Frankrijk genomen.” De vlucht ging van China naar Parijs. Daar is de Fransman overgestapt op een vlucht naar Bordeaux.

Volgens de Franse minister Buzyn is de man nu op een geïsoleerde afdeling in het Universitair Ziekenhuis opgenomen, ‘om contact met de buitenwereld te voorkomen’. ,,Hij maakt het goed’’, liet ze vanavond weten op een persconferentie. De man zou in Frankrijk in contact zijn geweest met een tiental andere mensen. Volgens de minister zijn de autoriteiten op zoek naar deze mensen en zal hen worden verzocht om vooral binnen te blijven en waakzaam te zijn wat betreft eventuele ziekteverschijnselen.

‘Waarschijnlijk meer besmettingen’

Ook de andere twee mensen bij wie het virus is vastgesteld, zijn op reis naar China geweest. Deze eerste patiënt in Parijs, een man, is volgens Franse media opgenomen in het Bichat - Claude-Bernard ziekenhuis en ligt ook in quarantaine. De bevestiging van een derde besmettingsgeval volgde later op de avond. Het gaat om een familielid van de andere patiënt uit Parijs.

Buzyn verwacht dat er in Frankrijk inmiddels al meer mensen besmet zijn met het virus. ,,We kennen nu twee gevallen. We zullen er waarschijnlijk al meer hebben.’’ Ze vervolgde: ,,We zullen er alles aan doen om deze epidemie te bedwingen.’’ Tegelijkertijd stelde ze dat het onmogelijk is om in deze tijd grenzen te sluiten.

De gezondheidsminister denkt dat een van de redenen dat Frankrijk het eerste Europese land is waar het virus opdook, ligt in het feit dat er juist een nieuwe test is ontworpen waarmee ziektegevallen snel kunnen worden gedetecteerd.

Sos Médecins Ce jeudi 23 janvier 2020, SOS Médecins Bordeaux a pris en charge un patient suspecté du coronavirus 2019-nCov Une consultation semblant classique dans le contexte de viroses respiratoires actuelles...

Australië

Ook in Australië is het coronavirus voor het eerst vastgesteld. Een Chinese man van in de vijftig die vorige week van Wuhan naar Melbourne is gereisd, draagt het virus bij zich. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Nog zeven mensen worden onderzocht in Australië. Dat melden Australische media. De Australische autoriteiten zijn naarstig op zoek naar andere passagiers op de vlucht waarmee de man op 19 januari vanuit China landde in Melbourne.

Verspreiding

In China zijn inmiddels al meer dan 1200 mensen besmet. Het dodental is er gestegen naar 41, zo maakten de Chinese autoriteiten zaterdag bekend. China heeft meerdere miljoenensteden van de buitenwereld afgesloten in de hoop de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De uitbraak van het virus overschaduwt een van de belangrijkste feesten in China, het Chinees Nieuwjaar, dat zaterdag begint. Steden zitten ‘op slot’, tientallen miljoenen mensen zijn in hun bewegingsvrijheid beperkt door onder andere uitreisverboden en het platgelegde openbaar vervoer.

De Chinese autoriteiten hebben grote evenementen tijdens Chinees Nieuwjaar afgeblazen. Ook veel trekpleisters worden gesloten. Zo’n vierhonderd miljoen Chinezen zijn van plan op pad te gaan tijdens de nieuwjaarsvakantie. Reisbureaus mogen van de overheid sinds vrijdag geen reispakketten meer verkopen vanwege het virus. Maar veel reizigers waren vrijdag al op pad.

Niet alleen in China, maar in heel Azië wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd. Veel winkels en bedrijven zijn dan dicht. 2020 is het jaar van de rat, het eerste dier binnen de twaalfjarige cyclus. Ben je in het jaar van de rat geboren, dan ben je volgens de Chinese astrologie een perfectionist.

Virus verspreidt zich over de wereld

Ook in andere landen zoals Japan, de VS, Thailand en Vietnam zijn gevallen van het virus ontdekt. Het gaat in al die gevallen om reizigers die afkomstig waren uit Wuhan.

Volledig scherm Miljoenensteden China in quarantaine om nieuw coronavirus. © ANP Graphics

De autoriteiten in China hebben gewaarschuwd dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden. Op dit moment lijkt het virus minder dodelijk en besmettelijk dan SARS en MERS, andere virussen uit de coronafamilie. De snelle toename van het aantal besmettingen van afgelopen dagen heeft volgens de Chinese autoriteiten vooral te maken met aangescherpte monitoring en betere detectiemethoden.

Nederland

De kans dat het virus naar Nederland komt is klein, maar als het gebeurt, zijn we volgens het RIVM ‘heel goed voorbereid’. Woordvoerder Harald Wychgel zei eerder: ,,Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) geïnformeerd over de laatste stand van zaken en bij het RIVM en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben artsen testen waarmee kan worden vastgesteld of iemand het virus heeft.’’ Daarnaast zijn er volgens het RIVM protocollen waarin staat beschreven hoe patiënten met het virus opgevangen moeten worden.

,,Als er iemand bij een arts komt met symptomen die bij het virus horen en die ook in de regio Wuhan is geweest, dan wordt het protocol isolatieverpleging in werking gezet’’, aldus Wychgel verder. Ook zijn huisartsen alert op het virus. ,,Niet alleen huisartsen, maar alle artsen in Nederland weten dat dit speelt en zijn op de hoogte van eventuele maatregelen.’’

Schiphol zei eerder nog geen bijzondere maatregelen voor reizigers en vliegend personeel te nemen vanwege het coronavirus. De reden is dat de luchthaven geen rechtstreekse vluchten heeft van en naar Wuhan, dat geldt als het epicentrum van de virusuitbraak.

Mocht het virus ook in Nederland de kop opsteken, dan wordt volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) mogelijk een ziekenhuis aangewezen om patiënten op te nemen. Op andere mogelijke maatregelen, bijvoorbeeld het controleren van reizigers die uit China komen, wilde hij vanmorgen nog niet vooruitlopen. Evenmin wil hij ingaan op de mogelijke risico’s voor werknemers van Nederlandse bedrijven in China. ,,Ik wacht nadere maatregelen en adviezen van het RIVM af.’’ Het RIVM brengt maandag een advies uit aan het ministerie van Volksgezondheid over het coronavirus. Op basis van dat advies zal Bruins bepalen of er extra maatregelen voor Nederland moeten worden getroffen.