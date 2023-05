Ook Franse boerderijen moeten krimpen

Die uitstoot is volgens de rekenkamer onnodig, want de Fransen eten meer vlees dan nodig is en dat kan best wat minder. Die conclusie is in landbouwland Frankrijk ingeslagen als een bom. Op Franse weiden en in Franse stallen staan zo’n 17 miljoen koeien. Die zijn verantwoordelijk voor 45 procent van alle uitstoot in de landbouw en voor 11,8 procent van de uitstoot in het hele land. Dat is evenveel als de uitstoot alle woonhuizen in Frankrijk.



Die percentages liggen ver boven de doelen die Frankrijk zichzelf heeft gesteld. ‘Als Frankrijk zich aan de internationale methaanafspraken wil houden, dan moet de veestapel flink worden ingekrompen’, aldus de Franse rekenkamer. ‘Dat is zonder problemen te verenigen met de vleesconsumptie: een derde van de consumenten eet nu meer dan de aanbevolen 500 gram per week.’



De Fransen zijn geen vegetariërs. Slechts 2,2 procent van de bevolking eet geen vlees. In Europa ligt dat cijfer gemiddeld op 6 procent.



De Franse rekenkamer noemt geen concrete streefcijfers voor de rundveestapel. Maar het ministerie van Landbouw zou hebben laten weten dat ook dat streeft naar een inkrimping: naar 15 miljoen runderen in 2035 en 13,5 miljoen in 2050.