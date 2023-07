Ook Griekse eilanden Corfu en Evia door brand getroffen, toeristen geëvacueerd

LIVE | VS: Oekraïne veroverde al helft gebied terug, maar nieuw offensief duurt nog maanden

Oekraïne heeft ten opzichte van februari vorig jaar 50 procent van de bezette gebieden terugveroverd. Maar om de volgende helft terug te krijgen is nog een ‘zeer lange strijd’ nodig. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Hij voorspelt dat het nieuwe offensief nog maanden duurt. En in de zuidelijke stad Odesa zijn bij een nachtelijk bombardement minstens één dode en vijftien gewonden gevallen, onder wie drie kinderen. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.