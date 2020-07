Het is niet verstandig om nu naar Oberösterreich (Oostenrijk), Leicester en Bradford (Engeland), Aragón en Catalonië (Spanje) of Trento (Italië) te reizen. Sterker, het wordt afgeraden als het niet noodzakelijk is. Datzelfde geldt voor de Algarve en Alentejo in Portugal. Ze behoren tot de oranje vlekken op de kaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC, een agentschap van de Europese Unie), die voor de rest gelukkig heel geel en zelfs blauw kleurt.



Geel is veilig, blauw een zeldzaamheid, want het betekent dat er niet één geval van coronabesmetting is geregistreerd. In oranje gebieden komen tot drie keer zo veel besmettingen voor als in ons land.



Nu de vakantie naar het buitenland toch wat op gang is gekomen, blijft het zaak te volgen of en hoe het virus reist. Dat kan bijvoorbeeld via de speciale reisapp van het ministerie van Buitenlandse zaken.



Voor het updaten van de app werkt het ministerie van Buitenlandse Zaken nauw samen met het RIVM. De laatste ontvangt daarvoor weer dagelijks informatie van het ECDC. Het RIVM gaat dan ook zelf nog eens kijken wat de landen die een risico vormen zelf publiceren over hun besmettingshaarden. Het uiteindelijke besluit om een land ‘oranje’ te kleuren (lees: alleen noodzakelijke reizen) wordt uiteindelijk door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) genomen.