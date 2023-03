Ook hoofd FBI denkt nu: corona is ontsnapt uit laboratorium in China

Steeds meer Amerikaanse officials raken ervan overtuigd dat corona in Wuhan is verspreid nadat het per ongeluk uit een laboratorium ontsnapte. Ook de FBI staat nu achter deze theorie, zegt directeur Christopher Wray in een interview met Fox News . China zou onderzoek naar de herkomst hebben gedwarsboomd.

Dit weekend stelde ook het Amerikaanse ministerie van Energie al vast dat Covid-19 waarschijnlijk is losgebroken uit een onderzoekslab. Het gaat om het Instituut voor Virologie in Wuhan, dat door de Chinese staat wordt gecontroleerd. FBI-directeur Wray zegt dat naar zijn idee de Chinese autoriteiten hebben geprobeerd onderzoek naar de herkomst te dwarsbomen of verdoezelen.

De diensten hebben geen nieuwe informatie, maar het is voor het eerst dat hun standpunt over de herkomst met de buitenwereld wordt gedeeld.

Volgens de officiële lezing is Covid-19 hoogstwaarschijnlijk ontstaan op een dierenmarkt in Wuhan. Dat was de conclusie van internationale onderzoekers, onder wie viroloog Marion Koopmans, vorig jaar na een bezoek aan China. Daar zouden mensen besmet zijn geraakt met het virus, dat eerst nog in een vleermuis of ander dier zat. De eerste acht mensen bij wie het virus werd vastgesteld, werkten op de markt. Daarna verspreidde het virus zich in een kring rond diezelfde plek.

Viroloog Koopmans houdt vast aan de uitkomst van het onderzoek waar ze destijds aan meewerkte, en ook andere Amerikaanse overheidsdiensten ondersteunen de theorie dat corona een natuurlijk oorzaak heeft. Er is dus niet één Amerikaans standpunt.

,,Dat is politieke retoriek, die zit een zorgvuldige waarheidsvinding in de weg”, stelt Koopmans. Ze wijst erop dat de data waarin zij en haar collega's vaststellen dat er een natuurlijke oorzaak is, voor iedereen toegankelijk zijn. ,,De inlichtingen-data zijn dat niet. Daardoor is een gefundeerde afweging niet mogelijk.”

China ontkent ook na de uitspraken van Wray dat een lek in het lab oorzaak is van de pandemie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het ‘politisering’, en beschuldigt Amerikaanse officials van het zwartmaken van China. ,,We dringen er bij de VS op aan wetenschap en feiten te respecteren.” China zelf zegt ‘open en transparant’ naar de oorsprong van het virus te hebben gezocht. Maar onderzoekers gaven vorig jaar al aan dat volgens hen bewijs hier en daar ‘onvolledig of ontoegankelijk’ was.

