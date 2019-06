Ook in Australië rechtszaak over glyfosaat in onkruidverdelger Roundup

De zaak is aangespannen omdat "de verdachte wist of had moeten weten dat het gebruik van Roundup-producten gevaarlijk was voor de klager", aldus de advocaten van Ogalirolo. De producten zouden DNA- en chromosomale schade in menselijke cellen, kanker, nierziekten, onvruchtbaarheid en zenuwschade kunnen veroorzaken, schrijft de krant Sydney Morning Herald verder.



Het Duitse chemieconcern Bayer, dat Monsanto heeft overgenomen, wilde niet reageren omdat het aanklacht nog niet heeft gekregen. De claim van Ogalirolo is de eerste in Australië en volgt op verscheidene zaken in de Verenigde Staten waar mensen schadevergoedingen toegewezen hebben gekregen voor het gebruik van Roundup.



Ook in Europa is veel te doen om Roundup en glyfosaat. Studies over de mate van kankerverwekkendheid en giftigheid van de omstreden onkruidverdelger moeten openbaar worden. Het besluit van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) om die geheim te houden, werd in maart dit jaar vernietigd door het Gerecht van de Europese Unie.



De EFSA had gezegd dat openbaarmaking de commerciële en financiële belangen van de industrie ernstig zou schaden. De waakhond had gesteld dat de chemische stof niet kankerverwekkend is, hoewel sommige wetenschappers daar anders over denken.