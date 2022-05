Ook in oorlog zijn er regels, maar wie zich er niet aan houdt komt er vaak mee weg

We hebben allemaal de beelden uit Boetsja gezien. De totale verwoesting, de dode burgers op straat, sommigen geblinddoekt en gekneveld. We weten ook wat er in Marioepol gebeurd is, de doden en gewonden bij een aanval op een ziekenhuis, dat misschien wel honderden burgers die zich schuilhielden in een theater, zijn gedood bij een bombardement, dat het niet lukt om vrouwen en kinderen te evacueren uit de Azovstal-fabriek. De aanvallen op woonwijken, het gebruik van clusterbommen en het tegenhouden van hulptransporten. Alsof alles geoorloofd is om een oorlog te winnen.