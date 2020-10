Ook Italië wordt weer strenger: theaters sluiten en horeca veel eerder dicht. Protesten groeien

Stipt om half twee begon de Italiaanse premier Conte zondagmiddag zijn persconferentie over de nieuwe maatregelen om de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen af te remmen. Ze zijn ingrijpend, maar het is geen lockdown, verzekert de premier, want ‘een nieuwe lockdown kan Italië zich niet veroorloven. We moeten er alles aan doen om zowel de volksgezondheid als de economie te beschermen.’

De semi-lockdown, zoals de krant La Repubblica de maatregelen noemt, gaat zondag om middernacht in en duurt tot 24 november. Een maand lang gaan alle zwembaden, sportscholen, theaters en bioscopen dicht en moeten bars en restaurants om 18.00 uur de deuren sluiten. Het is nog wel mogelijk eten of drinken te bestellen of af te halen, maar het mag niet op straat worden geconsumeerd. Ook blijven de musea open, maar het maximaal aantal toegestane bezoekers wordt beperkt, net als in winkels.

Online onderwijs

Hoewel premier Conte in zijn toespraak aangaf een hekel te hebben aan het woord avondklok, komt het daar in de praktijk wel op neer. Italianen mogen vanaf maandag eigenlijk alleen nog maar werken, naar school en boodschappen doen, de rest wordt verboden of sterk afgeraden. Reizen tussen de verschillende delen van het land is nog wel toegestaan maar de Italianen is gevraagd het zo veel mogelijk te vermijden, reden waarom zowel onderwijs op afstand als smartworking gestimuleerd wordt.

In de bovenbouw van de middelbare school en op de universiteiten zal driekwart van het onderwijs online aangeboden worden en ook de ambtenaren zullen, waar mogelijk, thuis werken. „Het doel van de regering is het afvlakken van de besmettingscurve”, benadrukt de Italiaanse premier. „Zorgen dat we niet de controle over de pandemie verliezen. Het reproductiegetal R heeft inmiddels de kritische grens van 1,5 bereikt.”

Dat besmettingscijfer baart de Italiaanse regering grote zorgen. Zaterdag telde het land bijna 20.000 nieuwe besmettingen en 115 doden. De teststraten kunnen de vraag nauwelijks aan. Daardoor dreigt het track and trace-systeem spaak te lopen. De maatregelen zijn dus strikt noodzakelijk, benadrukte Conte. „Als we ons de maand november aan de regels houden en de curve onder controle krijgen, dan kunnen we daarna de teugels wat laten vieren en met een geruster hart de Kerst tegemoet.”

Groeiend verzet

Terwijl in het voorjaar de Italianen de maatregelen vrij geruisloos en gedisciplineerd opvolgden, groeit nu het verzet. Verschillende branche-organisaties zijn boos over de nieuwe regels. Zo is de cultuursector verbijsterd over de voorgenomen sluiting. In een open brief wijzen ze cultuurminister Dario Franceschini erop dat theaters, bioscopen en concertzalen veilig zijn. „Door de strenge protocollen is sinds de heropening in mei geen enkel coronageval bekend.”

Ook de horecabranche is vol ongeloof. Restauranthouders vinden dat ze ondanks hun inspanningen en investeringen gestraft worden voor andermans falen. „Wij respecteren de regels”, zegt Max Mascia, chef van tweesterrenrestaurant ‘San Domenico’ in Imola tegen zakenkrant Il Sole 24 Ore. „Het probleem zijn de scholen en het openbaar vervoer.”

In beide sectoren dreigen veel faillissementen als gevolg van de maatregelen. De organisatie van horeca-ondernemers heeft het over 110.000 bedrijven die om zouden vallen. „We kunnen niet nog een sluiting aan”, zegt voorzitter Roberto Calugi. „Als er geen compensatie komt dan is de horeca dood.”

In een poging de getroffen branches gerust te stellen meldde premier Conte tijdens zijn persconferentie dat er geld is voor compensatie.

