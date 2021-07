Ook Nederlanders geëvacueerd vanwege natuurbranden Turkije

De Turkse autoriteiten zeggen intussen vooruitgang te hebben geboekt bij het bestrijden van de tientallen natuurbranden die het land teisteren. Het natuurgeweld heeft het leven gekost van zeker vier mensen. Bijna tweehonderd mensen raakten gewond. Het leidde tot evacuaties in dorpen en hotels in toeristische gebieden aan de zuidkust. Daar kregen ook Nederlanders mee te maken.

Bij het gezin van Eric van Duijn uit Enkhuizen staan de vluchttassen klaar, maar vooralsnog hoeven ze nog niet geëvacueerd te worden. Zijn vrouw, twee dochters en hij zitten op het strand bij Içmeler, op acht kilometer van Marmaris, en zien de rookpluimen boven de bergen achter hen. De weg naar Marmaris, wat de voornaamste vluchtroute zou zijn, is dicht. ,,Het is veilig genoeg om nu op het strand te liggen, daar heeft de brandweer voor gezorgd, maar het is nog niet onder controle. We horen berichten dat de vuren weer oplaaien. Als het goed is, zitten we hier veilig, maar je weet natuurlijk niet wat er gebeurt als de wind draait”, zegt Duijn.