'Ook ontslagen tweede man van FBI hield Trump-memo's bij'

James Comey onthulde vorig jaar dat hij in zijn tijd als FBI-directeur memo's bijhield van zijn ontmoetingen en gesprekken met president Trump. Daarin zou staan dat Trump hem vroeg zijn loyaliteit jegens hem uit te spreken, dat Comey publiekelijk moest melden dat de FBI niet aan een onderzoek onderwierp en dat de FBI-directeur een onderzoek naar Trumps adviseur Flynn moest staken.



De directeur werd in juni vorig jaar abrupt de laan uit gestuurd door Trump, terwijl de FBI onderzoek doet naar mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russische overheid. In de dagen erna lekte Comey berichten over het bestaan van de memo's. Voor de inlichtingencommissie van de senaat verklaarde hij onder ede over de ontmoetingen met Trump. Ook overhandigde hij de memo's.



Trump ontkende de aantijgingen van Comey. Die laatste, hij is bezig aan een boek over de zaak, liet vandaag in een tweet van zich horen na het bekend worden van het ontslag van McCabe. 'Meneer de president, het Ameriaakse volk zal mijn verhaal snel horen. En dan kunnen ze voor zichzelf bepalen wie eervol is en wie niet'.