Ook Von der Leyen noemt kapotte leidingen nu sabotage: ‘Sterkst mogelijke reactie nodig’

Nog onduidelijk is wat voor gevolgen deze mogelijke aanval op de energievoorziening van Europa heeft. Ook Zweden houdt rekening met sabotage van de leidingen en is klaar om militaire middelen vrij te spelen, mocht dat nodig zijn. Volgens premier Magdalena Andersson is er geen sprake van een aanval op Zweden zelf, zoals ook Denemarken zegt. Dit omdat de leidingen in internationaal water liggen. Het land staat over de ontwikkelingen in nauw contact met partners als de NAVO en buurlanden als Denemarken en Duitsland.