Oorlogsmachine van Taliban niet te stuiten

Het is een bom met een dubbele lading. Als zij afgaat is de chaos in de veiligheidszone van Kaboel zo groot dat vier extremisten erin slagen binnen te dringen in de villa van de minister van Defensie. Bismillah Khan Mohammadi is niet thuis en de indringers worden doodgeschoten. Het gezin van de minister blijft ongedeerd na een bliksemsnelle evacuatie. Maar de tweede ‘lading’ van de gedurfde terreuractie, de psychische schade, is veel groter.



Met de gedurfde actie laten de Taliban zien dat niemand veilig is in Afghanistan. Ook de minister van Defensie niet. Het is een boodschap die de onrust onder de bevolking nog groter maakt.