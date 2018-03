Oorlogsschip met legendarisch verhaal over vijf broers teruggevonden

VIDEOHij ligt al 75 jaar op 4.000 meter diepte in zee en is het zeemansgraf voor bijna 700 soldaten. De USS Juneau is gisteren teruggevonden door een team van miljardair Paul Allen. Het schip werd legendarisch door het verhaal van vijf opvarenden: de broers Sullivan. Hun verhaal diende zelfs als inspiratie voor de film Saving Private Ryan .

Paul Allen is een van de medeoprichters van Microsoft en een van de rijkste mensen ter wereld. Hij verliet het computerbedrijf in 1982, maar is nog steeds zo’n 21 miljard dollar waard, geld dat hij voornamelijk uitgeeft aan goede doelen en onderzoeksprojecten, waaronder een expeditieschip dat niets anders doet dan speuren naar wrakken van gezonken oorlogsschepen. Gisteren hadden ze opnieuw succes: ze vonden het wrak van de USS Juneau.

De USS Juneau zonk op 13 november 1942 voor de Salomoneilanden in de Stille Oceaan. Het kleine oorlogsschip deed mee aan de strijd tegen de Japanners. Tijdens de Slag om Guadalcanal werd de Juneau geraakt door een Japanse torpedo en moest zich terugtrekken naar de dichtstbijzijnde basis in Espiritu Santo. Tijdens die aftocht werd het schip nógmaals het doelwit van een torpedo, dit keer afkomstig van een Japanse onderzeeër. Het wapen sloeg in in de buurt van het wapenmagazijn, en de hele boot explodeerde. De Juneau scheurde en zonk in amper 30 seconden naar de zeebodem.

Volledig scherm De USS Juneau is weer in beeld. © AP

In totaal kwamen 687 soldaten om bij de ramp. Een groot cijfer, maar dat is niet waarom de USS Juneau zo beroemd werd. Het schip was lang niet het enige dat sneuvelde tijdens WOII. Maar de cruiser werd toch onsterfelijk door het verhaal van de broers Sullivan.



De vijf zonen van Thomas en Alleta Sullivan uit Iowa waren immers allemaal aan boord van het gevechtsschip toen het zonk. George, Francis, Joseph, Madison en Albert hadden zich aangemeld bij de marine om hun land te verdedigen tijdens de oorlog, maar onder één voorwaarde: ze wilden allemaal op hetzelfde schip gestationeerd worden. De vijf kregen toestemming en werden allemaal naar de USS Juneau gestuurd.



De broers kwamen alle vijf om het leven in 1942, maar niet allemaal op die bewuste 13de november. Want hoewel de meeste soldaten omkwamen toen de Juneau explodeerde, overleefden zo’n 100 mannen de ramp. Kapitein Gilbert Hoover, die de leiding had tijdens de Slag om Guadalcanal, vond het echter te gevaarlijk voor de overblijvende schepen om te zoeken naar overlevenden. Hij vroeg aan het hoofdkwartier om vliegtuigen te sturen voor een zoekactie, maar zijn aanvraag raakte zoek tussen een hoop papierwerk. Uiteindelijk besefte pas dagen later iemand dat er nooit gezocht werd naar eventuele overlevenden. In die tijd stierven de meeste soldaten aan honger of dorst, of tijdens stormen en aanvallen door haaien.

Volledig scherm "They did their part" © AP

Uiteindelijk werden amper tien mannen uit het water gehaald, acht dagen nadat de USS Juneau naar de zeebodem was verdewenen. Die vertelden dat drie van de broers - Frank, Joseph en Madison - op slag dood waren tijdens de ontploffing. Albert verdronk maar een dag later, en George overleefde zelfs nog vier à vijf dagen. Hij kreeg echter waanvoorstellingen ten gevolgen van uitdroging en sprong van zijn vlot, waarna ook hij verdronk. Volgens sommige getuigen was hij echter niet verward, maar werd hij gek van verdriet na de dood van zijn broers.



Het verhaal van de vijf omgekomen broers ging al snel de wereld rond, en kende heel wat gevolgen. Hoewel Albert een zoon had, vonden velen het niet kunnen dat de familielijn van de Sullivans zo goed als uitgeroeid werd. Een paar jaar later voerde het Amerikaanse leger een ‘Sole Survivor’-regel in, oftewel: soldaten die een familielid in het leger verliezen, mogen sindsdien naar huis. Later werden twee oorlogsschepen vernoemd naar de Sullivans. In 1944 werd ook een film gemaakt over de broers - ‘The Fighting Sullivans’. Hun verhaal diende ook als inspiratie voor ‘Saving Private Ryan’.