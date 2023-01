Oorzaak van CO-drama in Belgische Hooglede bekend: niet pelletkachel maar centrale verwarming veroorzaakte dood van Marnick (44) en zoon Aaron (16)

Marnick Sioen (44) en zijn oudste zoon Aaron (16) werden op zaterdag 14 januari door een familielid levenloos aangetroffen op de eerste verdieping van de ruime gezinswoning langs de Honzebrouckstraat in Hooglede. De echtgenote van Marnick en hun twee andere zonen waren buiten bewustzijn. Vrij snel was duidelijk dat het gezin getroffen was door een CO-vergiftiging. Eén van de kinderen, de 14-jarige zoon, verblijft nog altijd op de Intensive Care. Zijn toestand is onveranderd. Moeder Valerie Desnouck en haar 9-jarige zoon mochten snel het ziekenhuis verlaten.