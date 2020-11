Oostenrijks dorp is diefstal plaatsnaamborden zat en wijzigt naam

Fucking met zijn ongeveer honderd bewoners was in het verleden vaak in het nieuws door zijn naam. Die heeft geen betekenis in het Duits, maar in het Engels daarentegen is het een krachtterm.

De geplaagde bevolking drong al jaren aan op een naamswijziging, hoewel de naam niet alleen een last was. Vorig jaar gebruikten activisten de naam van het dorp in de strijd voor klimaatbescherming. Ze plaatsten plakkaten boven en onder de borden met Fucking zodat te lezen was: "Omdat ons klimaat - fucking - belangrijk is!"

Voor de naamsverandering zijn nog enkele administratieve stappen nodig, zei burgemeester Andrea Holner van de gemeente Tarsdorf donderdag tegen de Oostenrijkse tv-zender OE24. De gemeenteraad besliste half november over een wijziging van de dorpsnaam. Het besluit werd aan het begin van de week officieel ‘uitgehangen’ in het mededelingenbord aan het gemeentehuis in Braunau am Inn aan de Oostenrijks-Duitse grens.

Verankering

Om de diefstallen tegen te gaan, liet de gemeente de plaatsnaamborden in 2018 op een speciale manier verankeren in de grond. Dat leek te werken totdat in juli dat jaar dieven aan de haal gingen met bord én bevestigingspaal. Die laatste zaagden ze af omdat ze hem niet uit de grond kregen. Daarop stelde districtsverantwoordelijke Georg Wojak uit Braunau voor de plaatsnaam zo te wijzigen dat de borden hun aantrekkingskracht zouden verliezen, zo verklaarde hij destijds tegenover de Oostenrijkse krant Koren Zeitung.

Zijn voorstel Tarsdorf Ortsteil Fucking (Gemeente Tarsdorf, wijk Fucking) haalde het niet omdat werd gevreesd dat de borden zelfs dan nog interessant zouden zijn voor dieven. Uiteindelijk werd besloten de naam volledig te veranderen.

Meer grappige plaatsnamen

Fucking is volgens de krant niet de enige 'grappige’ plaats in Opper-Oostenrijk. De meest bekende zijn daarnaast Hühnergeschrei (kippengeschreeuw), Vierzehn (veertien), Schwarzindien (zwart India) en Poppen. Minder bekend is een klim- en wandelgebied bij de Dachstein-gletsjer genaamd: der Arschlochwinkel (klootzakhoek).

