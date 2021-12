Oostenrijkse bondskanselier Schallenberg stapt na anderhalve maand alweer op

video Uitgelekte videobeel­den tonen hoe straalja­ger van Brits vliegdek­schip tuimelt

Op sociale media zijn beelden verschenen waarop is te zien hoe een Britse F35 van het vliegdekschip HMS Queen Elizabeth in de Middellandse zee neerstort. Tijdens het opstijgen raakte de piloot plots in de problemen. De straaljager zelf belandde in zee, de piloot wist zich te redden met de schietstoel. Het incident dateert al van 17 november, maar nu pas zijn details van het ongeval naar buiten gekomen.

30 november